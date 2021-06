Solo para 2 pasajes alcanza el billete de 1 millón de bolívares en Monagas

En el estado Monagas, los ciudadanos aseguran que el billete de más alta denominación, el cual es de un millón de bolívares, solo les alcanza para pagar dos pasajes en el transporte público.

La devaluación del bolívar, frente a una grave crisis económica es evidente, donde la moneda venezolana, se encuentra muy por debajo de su valor.

La lucha de los monaguenses es sobrevivir a esta crisis económica, que lleva más de 10 años asfixiando su economía, donde un sueldo no alcanza para comprar los medicamentos ni alimentos básicos.

«Nos ha tocado muy fuerte librar esta batalla, para un monaguense poder comprar una harina de maíz, debe pasar todo un día trabajando, pero no es sólo comprar ese artículo, si no con lo que vayas a acompañarlo. Con decir que la moneda venezolana está devaluada, tanto así que en nuestro país nadie ahorra en bolívares, porque al pasar los días ya no vale nada», estas fueron las palabras de una madre que trabaja como ama de casa, Rosiris Mayorga.