Maite Perroni acusada de romper el matrimonio de Claudia Martín

Maite Perroni es noticia y no por el lanzamiento de algún proyecto. Esta vez, la actriz fue acusada de romper el matrimonio de su colega Claudia Martín y el productor Andrés Tovar.

La noticia llega tras una ola de rumores y publicaciones que señalan a Perroni como la tercera en discordia.

De acuerdo a la revista TV Notas, la ex integrante de RBD supuestamente llevaba meses engañando a su ahora expareja con el citado productor de televisión.

Según el citado medio, Martin encontró “candentes” mensajes de Perroni para su esposo en el teléfono celular de este.

A pesar de eso, en el programa “Sale el sol”, dirigido por Andrés Tovar, se informó que la pareja está separada desde hace varios meses, y afirmaron que los rumores donde involucran a Maite Perroni son falsos.

En la emisión del matutino, la periodista Ana María Alvarado se encargó de desmentir los dichos de la revista, pero de confirmar que la actriz y el productor están separados desde hace varios meses: “Esta mañana salió una información que queremos comentarles sobre nuestro productor André Tovar, de aquí, de ‘Sale el sol’, y su separación de Claudia Martín, esto es un hecho, llevan separados ya varios meses, no están juntos, pero no hay nadie, no hay una tercera en discordia como se está comentando el día de hoy en una revista”, según destacó la revista ¡Hola! de México.

Ruptura con mucho amor

La periodista continuó revelando por qué no habían hecho pública su decisión: “Es una separación con mucho amor, aunque suene difícil de creerlo, porque son dos personas que se quieren tanto que decidieron tomar caminos diferentes, pero por el camino del respeto y del amor.

Claudia Martín forma parte del elenco de la telenovela “Fuego ardiente”, proyecto que se encuentra en su recta final en Televida, y donde la artista conquistó a los televidentes con su personaje de Martina.

La fuente expresó que era importante recalcar, sobre todo porque ellos estaban tomando las medidas necesarias porque tienen familia “sí es importante aclarar que lo que salió en la portada el día de hoy no es verdad”, dijo.

