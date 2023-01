Murió el legendario guitarrista Jeff Beck

Jeff Beck fue uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. Elegante hasta cuando utilizaba la distorsión, innovador, crucial en la evolución de blues-rock. En la lista de los mejores guitarristas de la historia elaborada por la revista Rolling Stone figura en el puesto número cinco, tan solo por detrás de Jimi Hendrix (el primero), Eric Clapton (segundo), Jimmy Page (tercero) y Keith Richards (cuarto).

Tenía 78 años y, según ha comunicado su familia a través de su cuenta oficial de Twitter, el músico había contraído una meningitis bacteriana “repentinamente”.

Uno de los primeros en despedirse ha sido Jimmy Page, fundador de Led Zeppelin, quien ha escrito en sus redes sociales: “El guerrero de las seis cuerdas ya no está aquí para que admiremos el hechizo que podía tejer alrededor de nuestras emociones. Jeff podía canalizar música desde lo etéreo. Su técnica única. Su imaginación aparentemente ilimitada. Jeff, te echaré de menos junto con tus millones de fanáticos. Descanse en paz“.

Beck, nacido en Surrey (Inglaterra) en 1944, forjó su leyenda en la década de los sesenta y los setenta. Primero con The Yardbirds y luego con su propia banda, The Jeff Beck Group. The Yardbirds pasará a la historia como la banda que tuvo en sus filas a tres de los grandes de las seis cuerdas: Jimmy Page, Eric Clapton y Jeff Beck. Este último reemplazó a Clapton en 1965. Beck empezó a cantar en el coro de la iglesia de su barriada y más tarde ingresó en la Escuela de Arte de Wimbledon. Paralelamente comenzó a adiestrarse con la guitarra. A principios de los sesenta Inglaterra bullía de pop y rock and roll. Un pirado por el rhythm & blues negro, Ian Stewart (pianista y sexto rolling stone), le aficionó al bullicioso y profundo estilo de Chuck Berry o Howlin’ Wolf. Una de sus primeras experiencias profesionales fue tocando para el alocado Screaming Lord Sutch.

Cuando Beck entró en The Yardbirds comenzó a cimentar su personalidad como guitarrista. Un ejemplo de esa búsqueda es Shapes of Things, donde utiliza los efectos para crear una atmósfera psicodélica, bastante innovadora en esa época. Años más tarde se publicó una versión alternativa de esta canción mucho más distorsionada. Jimi Hendrix confesó que el estilo de Beck en esta pieza le había influido enormemente. Pero lo mejor de Beck estaba por llegar. Ya fuera de The Yardbirds formó The Jeff Beck Group junto al vocalista Rod Stewart y al bajista Ronnie Wood (luego guitarrista en los Faces y los Rolling Stones). Con los dos discos editados por esta formación, Truth (1968) y Beck-Ola (1969), Beck establece las bases del blues-rock y hasta del rock duro. Page ha reconocido que Truth le cautivó y fue crucial para luego componer el primer disco de Led Zeppelin, editado en 1969.

En 1969, sus planes de asociarse con Tim Bogert y Carmine Appice, ex integrantes del grupo estadounidense Vanilla Fudge, se vieron truncados por un accidente de coche en el que se fracturó el cráneo y que lo mantuvo inactivo por más de un año. Tiempo después, se lanzó a grabar álbumes en solitario.

La legendaria guitarra de Beck colaboró con artistas como Tina Turner, Mick Jagger, Roger Waters, Jon Bon Jovi, Rod Stewart, Murray Head, Stevie Wonder, Stanley Clarke y Jan Hammer. Ganador del premio Grammy en múltiples ocasiones, el músico era miembro del Salón de la Fama del Rock por partida doble, por su carrera en solitario y como miembro del grupo The Yardbirds.

El guitarrista ha tenido varios achaques en los últimos años. En 2014, con 69 años, Beck tuvo que cancelar su gira europea con 42 conciertos por motivos de salud. Aun así, el músico había estado activo casi hasta el último momento.

El año pasado, publicó un disco junto al actor Johnny Depp titulado 18, que incluía una canción dedicada a la actriz e inventora Hedy Lamar.

