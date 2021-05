Wuilker Fariñez continuará jugando para el Lens de Francia

El guardameta venezolano Wuilker Fariñez seguirá defendiendo las redes del Racing Club de Lens, así lo anunció este lunes el equipo de primera división en Francia, tras ejercer la opción de compra y extender contrato con el vinotinto hasta 2024.

«Estoy muy contento y me gustaría agradecer a todos los que me permitieron entrar al Racing. Pienso en mis compañeros, el cuerpo técnico, los gerentes. Gracias desde el fondo de mi corazón. Esto es una especie de recompensa por el arduo trabajo que se ha realizado a diario esta temporada; me siento bien aquí», expresó Fariñez.

El jugador se mantuvo toda la campaña 2020-2021 en la Liga 1, en la que tuvo la oportunidad de ser el portero titular del RC Lens en el partido frente al Paris St. Germain el primero de mayo, además de defender la valla viniendo de suplente en los compromisos ligueros contra el Stade Brestois en diciembre y el Nimes Olympique en abril.

El caraqueño también tuvo acción en dos compromisos de la Coupe Do France ante el Nantes y el Red Star FC entre febrero y marzo, mientras que fue guardavalla de la filial juvenil mientras se recuperaba del covid-19 que le hizo incorporarse tarde a la disciplina del técnico Franck Haise cuando llegó a Francia.

«Wuilker se ha integrado muy bien con el equipo en la temporada y ha trabajado duro junto con el resto de porteros. Es tranquilo, paciente y muy respetuoso con sus socios y nuestra institución. Estamos orgullosos de tenerlo con nosotros y le deseamos mucho éxito», dijo el director general del club, Arnard Pouille, sobre el venezolano del RC Lens, que finalizó séptimo en el torneo gala de la primera división recién culminada.

