Más de 5 sectores en Maturín reportan falla en el sistema eléctrico

Habitantes de La Invasión de La Puente, Los Guaritos, La Gran Victoria, Guanaguanay y El Caro del sector La Puente de Maturín, reportaron a través de sus redes sociales, una falla en el sistema eléctrico, que los dejó sin el servicio por más de 4 horas durante este domingo.

La usuaria de la red social Twitter, Yusleidys Zapata, comentó que el sector La Puente se quedó sin el servicio eléctrico desde las 2:00 de la tarde, situación que al pasar dos horas, se vieron en la necesidad de reportar el incidente ante el número de Emergencia Ven911, recibiendo respuesta 3 horas después.

Los afectados destacan que al día se pueden registrar hasta 5 cortes inesperados, por los que muchos temen por sus lavadoras, neveras, aires, televisores, entre otros, los cuales no cuentan con protectores.

«No sabemos lo que está pasando, las autoridades no se pronuncian ante las fallas que se generan, cosa que no vemos con buena cara porque si ellos hablaran de esa situación y dijeron lo que en realidad sucede, nosotros tomaríamos nuestras precauciones, porque si se nos daña un televisor o un aire, ninguna empres no los va a reponer», indicó la vecina del sector La Puente Inés Patria González.