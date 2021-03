Este Miércoles Santo el Nazareno será trasladado en vehículo por Maturín

Maturín. El Miércoles Santo es el día del Nazareno, donde se reúne el Sanedrín, el tribunal religioso judío para condenar a Jesús. Hoy es el primer día de luto de la iglesia, con esto se llega al fin de la Cuaresma; se anticipa el Jueves Santo y entramos en los días cruciales de la Semana Mayor.

Según la Biblia, en este día se recuerda el momento en que Judas Iscariote se encuentra con el Sanedrín y el tribunal religioso judío, para pactar la entrega de Jesús a cambio de 30 monedas.

La traición de Judas Iscariote

Habitualmente el Evangelio de este día suele estar dedicado a San Mateo, donde el evangelista describe la traición de Judas Iscariote.

«En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, a los sumos sacerdotes y les propuso: «¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego?» Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo», san Mateo (26,14-25)

Las procesiones más reconocidas de ese día se realizan en Cáceres, Cartagena, Cuenca, Ferrol, Granada, Hellín, León, Málaga, Murcia, Orihuela, Salamanca, Sevilla, Valladolid, Zamora y Zaragoza.

La Cofradía de Jesús El Rico de Málaga liberará durante el Miércoles Santo no a un preso – como es tradicional desde hace 270 años con escasas excepciones -, sino a tres reclusos en todo un hecho histórico; serán dos hombres y una mujer internos en el Centro de Inserción Social malagueño – dos de ellos – y el centro penitenciario de Archidona (Málaga) – el otro -.

El evangelio anticipa la traición de Judas Iscariote

En el Evangelio del Miércoles Santo, Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas y manda a preparar los discípulos para la «cena de Pascua»

«En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, a los sumos sacerdotes y les propuso: «¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego?» Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo.

El primer día de los Ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?»

Él contestó: «ld a la ciudad, a casa de Fulano, y decidle: «El Maestro dice: Mi momento está cerca; deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos.»»

«Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los Doce.

Mientras comían dijo: «Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar.» Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: «¿Soy yo acaso, Señor?»

«Él respondió: «El que ha mojado en la misma fuente que yo, ése me va a entregar. El Hijo del hombre se va, como está escrito de él; pero, ¡ay del que va a entregar al Hijo del hombre!; más le valdría no haber nacido.» Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: «¿Soy yo acaso, Maestro?» Él respondió: «Tú lo has dicho.»

Día del Nazareno en Monagas

En Maturín, Caripito, Punta de Mata, Caripe y en el resto de los municipios, la imagen del Nazareno será trasladada en vehículos para derramar sus bendiciones, al tiempo que el pueblo monaguense le implora por la erradicación de la pandemia del coronavirus en Venezuela y el mundo.

También le pedimos al milagroso Nazareno de San Pablo para que a su vez, ofrezca consuelo a las familias que hoy están tristes por haber perdido a seres queridos víctimas del Covid-19.

Al mismo tiempo, oramos para que el Nazareno interceda por la salud de quienes están enfermos en Monagas en el Hospital de Maturín y en las distintas clínicas y centros de salud, así como los que están contagiados en el país y en el mundo, para que puedan recuperar su salud. También para que ilumine a la ciencia médica con el objetivo que logre las vacunas que inmunicen a la población lo antes posible.

En la Catedral de Maturín, el padre Samael Gamboa informó que a las 9:00 am. estaba prevista la misa oficiada por el Obispo de la ciudad, Monseñor Enrique Pérez Lavado.

A las 2:00 pm. se prevé el recorrido de la imagen del Nazareno, que llegará en vehículo hasta el Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar, así como a distintas comunidades de la localidad para derramar sus bendiciones de sanidad para los monaguenses y Venezuela.

A las 6:00 pm. A puertas cerradas se realizará la misa en honor al Nazareno, presidida por el padre Samael Gamboa, párroco de la Catedral de Maturín.

La Catedral de Maturín cumple la programación de Miércoles Santo en honor al Nazareno.

Lea también:

Imagen del Nazareno recorrerá hoy Caripito