Locutor Oscar Capote falleció tras luchar con el coronavirus

La pandemia del coronavirus hace estragos entre los trabajadores de la radio monaguense. Hace pocos días referimos la muerte de Luis José Moreno, «LJ» y hoy tenemos el triste deber de informar que ha partido a otro plano nuestro querido amigo, el locutor e ingeniero, Oscar Capote, hecho ocurrido este martes en horas de la noche.

Paralelo a la radio, también fue trabajador de la industria petrolera en Monagas con una destacada labor como ingeniero desde las filas de lo que fue Lagoven y posteriormente, Pdvsa.

Siempre alegre y cordial. Con el don de la palabra a flor de piel y con una voz muy particular. Servicial al extremo. Así era Oscar Capote. Tuvo una larga trayectoria en radio, toda vez que venía de la ciudad de Caracas, en los tiempos de Radiodifusora Venezuela desde donde inició su eterno programa Proyecto Génesis, dedicado al rock que era su gran pasión.

Una legión de rockeros que lo recordará por siempre

No pretendo de rockero, no soy muy retentivo de muchas cosas, disfruto del rock desde hace mil años , mis hijos crecieron oyendo mi música y la de ellos también. Había un señor en la radio que era una fuente de conocimientos, puro rock!!! Muchos muchachos de hoy crecieron bajo esa tutela, esa voz inconfundible y aprendieron mucho de él, yo lo disfruté bastante a pesar de ser taaan largos sus programas. Este señor dejó un legado : Amar el rock . Hasta luego amigo Oscar Ignacio Capote . Muchos te recordaremos.

Así lo describió en la red social facebook su amigo, Edgar Duarte Aray, donde se puede apreciar el gran valor que tenía Oscar Capote para los amantes del buen rock.

Luis José Boada definió a la perfección cómo era Oscar Capote. «Voy a recordar a Óscar haciendo lo que más le gustaba, estar en la radio y hablando de Rock. Una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Siempre dispuesto a ayudar de manera desinteresada. Me siento afortunado por haber compartido tantos momentos imborrables. Me siento afortunado de conocerte. Aprendí a manejar con él. Me explicó matemáticas, física, química e inglés cuando estuve en el liceo. Me regaló una perra. Y me llenó de consejos que siempre voy a atesorar. Descansa en paz amigo! Mereces un digno lugar si hay algún paraíso en el cielo. Celebro tu vida».

Gustavo Chalako Medina tuvo sentidas palabras para Oscar. «Recuerdo que en mi adolescencia, escuchaba #ProyectoGénesis. No sólo lo escuchaba, también lo grababa en cassettes de cromo. Durante la semana, ponía lo que había grabado el Domingo anterior. La música y las historias que contaba Oscar Ignacio Capote eran gasolina para mi día a día y mis sueños de ser locutor más adelante. Para un yo más tímido, el ser locutor era algo con poco sentido. Crecí escuchándolo. Un día, estando en La Mega, se me metió la idea de buscar a Oscar para invitarlo a nuestro programa. Recuerdo que usé el Facebook para poder encontrarlo. Al lograrlo, le hice la invitación a EMS. Él, muy emocionado, sentado junto a nosotros en la cabina, le comentó que teníamos una sorpresa para él. Una sorpresa que tenía que ver mucho con mi adolescencia. Oscar muchos años atrás entrevistó a Facundo Coral en #ProyectoGénesis para que contara todo sobre su nuevo proyecto, para ese entonces, llamado «Broken Heart Blues Band». Esa entrevista fue una maravilla. Tan espectacular fue, que yo quise revivir ese momento en nuestra cabina de La Mega. Así que cuando le dijimos a Oscar que del otro lado de la línea teníamos a alguien, Oscar lo saluda y no sabía quién era. Facundo le devuelve el saludo y cuando Oscar cae en que era Facundo, su cara de sorpresa fue única. Ese día fue muy especial. Fue el estar con uno de mis locutores que admiraba desde muy joven, haciendo lo que él hacía y qué mejor, que compartiéndolo con él. Desde entonces, siempre que nos veíamos por ahí, eran abrazos de amigos, ya no de un fan y un ídolo. También recuerdo que cada abrazo siempre me pedía que me cuidara de salud. Que era muy importante mantenerse, por nosotros y por los nuestros. En fin. Estoy muy agradecido con Oscar, mientras estuvo en este plano. Siempre estará en mi memoria. QEPD. Y larga vida al #rockandroll

Oscar Capote, en el centro con el equipo de EMS, que se transmitía en La Mega 90.9 FM

Proyecto Génesis y la cultura rock

Acá en Monagas, se destacó en lo que fue la 95.5 FM que era la emisora de los trabajadores de Lagoven, hoy Pdvsa, una de las pioneras en Frecuencia Modulada..

Su Proyecto Génesis pasó por varias radios como Maturín 94.7 FM hasta instalarse los domingos en Top Radio 90.3 FM. Por las características de su programa, su público rockero lo seguía a donde fuera.

«Tantos domingos de radio y «filosofía de la música» como llamabas a nuestras conversaciones. Eres parte de la historia del rock en Maturín. Desde Proyecto Génesis (tu primer programa de radio en Monagas) entrevistaste al Duende, Alfredo Escalante, a Facundo Coral a integrantes de grupos musicales como Pantokrator, Metempsicosis, entre otros. ¡Luz y eternidad para tu espíritu!¡Vuela alto Oscar Ignacio Caporte!», sentidas palabras que le dedicó su amigo Leo Granado.

José Alejandro Requena compartió en la red social facebook: «Se va un gran amigo, hermano triple colega compañero lagovenero, locutor de radio y sobretodo la parte más importante que une a los que seguimos este género de la música en el mundo EL ROCK AND ROLL. Hablar del ING. OSCAR IGNACIO CAPOTE NIEVES es decir que fue o es porque permanece vivo en nuestros corazones una biblia del blues gospel y por supuesto el rock and roll, así lo dice su trayectoria por una de las radios más exitosas de los años 70 y 80 como lo fue RADIODIFUSORA VENEZUELA. Conocí a Oscar Capote a finales de los años 80 y principios de los 90. Inmediatamente, nos unió una gran amistad, comenzando primero por la parte laboral, luego por el ROCK AND ROLL y algo que ustedes no sabían, también era un apasionado al maravilloso mundo de las CARRERAS DE CABALLOS, EL HIPISMO. (…). Allí en su hogar pasamos gran parte de la noche oyendo rock and roll legendario y recordando viejos tiempos de Caracas ya que el cursó estudios en la UCV y yo también. Hermano, descansa en paz, no es un adiós, es un hasta luego. Allá estarás acompañado de varios colegas locutores y también de varias luminarias del ROCK AND ROLL. Descansa en paz. ING. OSCAR IGNACIO CAPOTE NIEVES. SANTA BARBARA STEREO 101.1 FM PUNTA DE MATA-MONAGAS- VENEZUELA, el Programa MUNDO ROCK se unen al duelo que embarga a la familia CAPOTE NIEVES».

Por su parte, el colega Néstor Serres Luces también le dedicó lo siguiente: «La Radio monaguense sigue siendo golpeada por estos inesperados y ya continuos decesos!!!!!!! Tuve la oportunidad de conocerlo en los años dorados de Maturín 94 Siete La Superestación por allá por los años 90, cuando realizaba un magnifico programa dominical!!!!!!!!! Hasta la próxima, Hermano!».

Hacemos llegar hasta todos sus familiares y amigos nuestras muy sentidas palabras de condolencia en tan difícil momento. Estamos seguros que Oscar permanecerá en el recuerdo de quienes le conocimos y sobre todo, en el de los seguidores del rock. Paz a su alma.

Lea también:

Murió el locutor Luis José Moreno