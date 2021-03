Movilnet explicó en comunicado falla masiva en su plataforma

La plataforma de Movilnet presentó una falla masiva esta semana. El pasado miércoles, 3 de marzo, los clientes de esta compañía reportaron a través de la red social Twitter la caída en la plataforma Cdma y GSM en varios estados de Venezuela, entre ellos, Monagas.

La empresa de telecomunicaciones Movilnet informó mediante un comunicado la razón por la que plataforma GSM y CDMA presentó fallas impidiendo la comunicación a través de llamadas y mensajes de texto en varios estados del país.

«Informamos que motivado a un corte de fibra óptica de alto impacto nuestros servicios de mensajería y llamadas presentan una afectación temporal. En estos momentos nuestros equipos técnicos se encuentran recuperando paulatinamente el servicio», escribió la compañía en su cuenta oficial en Twitter.

Informamos que motivado a un corte de fibra óptica de alto impacto nuestros servicios de mensajería y llamadas presentan una afectación temporal. En estos momentos nuestros equipos técnicos se encuentran recuperando paulatinamente el servicio. pic.twitter.com/g0jrg3zxfN — Somos Movilnet (@Info_Movilnet) March 3, 2021

Usuarios reportaron las fallas en el sistema

Desde este este miércoles, 3 de marzo, a las 10:00 de la mañana, usuarios reportaron fallas en el sistema.

«Mérida municipio libertador parroquia JJ Osuna Rodríguez sector Los Cursos y La Mata están sin servicios de movilnet no ha señal no hay datos no se puede enviar textos ni llamar», denunció un usuarios identificado como Linux.

«Mi teléfono solo dice llamadas de emergencia todos los meses suben las tarifas y el servicio de mal en peor que falta de respeto. Los usuarios estamos molestos», comentó Leida Torres.

Según las quejas, el servicio de llamadas y mensajes de texto estuvo caído en Caracas, Zulia, Táchira, Aragua, Mérida, Bolívar, Monagas y Anzoátegui.

Desde principios de año, los usuarios también han denunciado dificultad o la imposibilidad de hacer las recargas de saldo de las líneas. Aseguran que el servicio se ha deteriorado de manera rápida en los últimos meses a pesar de que constantemente hay aumento en el precio de los planes.

Según la versión de varios afectados, la caída comenzó a las 10:00 am, y hasta la publicación de esta nota (4:50 pm), persistía.

«Aqui yo otra vez con más quejas. Gracias a Dios me cambié de operadora, pero igualmente tengo el mismo problema con ustedes porque resulta que estoy llamando a mis familiares que tienen linea movilnet y no reciben llamada ni pueden enviar mensajes les dice no hay red», denunció Luis Eduardo Pérez.

«Movilnet sin señal nadie explica nada», reclamó Wilmer Pino, otro cliente. «Sin señal de Movilnet desde las 10 de la mañana en maracay, y nadie da respuesta», dijo Henry Cumare.

Desde principios de año, los usuarios de Movilnet han denunciado el deterioro del servicio que presta la compañía de telecomunicaciones. Además de las constantes fallas en la señal, los clientes también se quejan de la imposibilidad de recargar saldo para poder usar el servicio.

Lea también:

Ahora puedes pagar Cantv desde el sistema Patria