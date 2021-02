Monaguense Carlos Cermeño jugará con La Guaira

Con el arranque de la temporada 2021 en el horizonte, el Deportivo La Guaira sigue agregándole profundidad a su plantilla y esta vez anuncia la incorporación del centrocampista Carlos Cermeño, quien viene con la misión de aportarle más corte, juego y salida a una zona media repleta de talentos.

El mediocampista, con pasado en Monagas SC, FC Dallas (Estados Unidos), Alianza Petrolera (Colombia) y Deportivo Táchira, vistió también la camiseta de la selección nacional de Venezuela y ahora llega al Naranja con la intención de hacer historia.

El monaguense se pone a tono en el Santo Tomás de Aquino / Fotografía: Ederik Palencia

“Primero que nada, estoy agradecido por la oportunidad que me brinda hoy el fútbol, Dios, el profe (Daniel) Farías, por llegar a este club. Estoy muy contento, porque el trato ha sido excelente y vengo a aportar mi granito de arena a este grupo, que se ve bastante unido, bastante fuerte y que quiere lograr cosas importantes, tanto en la Copa como en el torneo”, expresó el volante.

Para el oriundo de Maturín, llegar a una institución como La Guaira y compartir con el plantel lo llena de motivación: “Sé que es un grupo que viene trabajando junto desde hace rato ya, con un cuerpo técnico bastante serio y una dirigencia que está haciendo las cosas bien. Al llegar acá, igualmente me llevo una grata sorpresa por lo que ha crecido el club, que tiene su propia sede, su casa club, todas las comodidades para trabajar y eso al jugador lo hace sentir muy a gusto”, continuó.

El volante se mostró agradecido en su llegada a La Guaira / Fotografía: Ederik Palencia

Agradecido con el recibimiento

Cermeño se mostró contento con la manera en que fue recibido por sus compañeros. “Me he sentido muy bien, sobre todo porque ya había compartido con varios de los muchachos en mi antiguo club, pero igual ha habido buena camaradería con los que no he compartido y todos son bastante serviciales, atentos a la hora de hablar y ayudar, entonces la experiencia ha sido muy positiva en ese sentido”, indicó.

Además, el monaguense también aseguró conocer al cuerpo técnico, con quiénes ya había trabajado anteriormente, lo que “facilita un poco las cosas” en cuanto a la adaptación. “Siempre voy a hacer todo por lograr que salgan las cosas bien dentro de la cancha. Soy un volante con buen pase, al que le gusta ayudar a los compañeros y también llegar a gol”, aseveró.

Al ser consultado sobre lo que será el torneo internacional, Cermeño no ocultó su emoción: “Para mí es una experiencia nueva, porque voy a jugar la Copa Libertadores con un nuevo equipo acá en Venezuela y las expectativas son bastante grandes, porque estamos trabajando para trascender en esa competencia. Es un lindo torneo, con una gran vitrina para jugadores jóvenes y trataremos de aprovecharla al máximo”, dijo.

Finalmente, Carlos no dejó pasarla oportunidad de enviarle un mensaje al hincha naranja: “Tenemos un grupo muy interesante que quiere lograr los objetivos en los dos frentes y le pedimos al aficionado que esté pendiente y que confíe en que este grupo tratará de hacer las cosas lo mejor posible”, sentenció.

De esta manera, ya Carlos Cermeño es un nuevo integrante del Deportivo La Guaira y se encuentra a las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Daniel Farías, para aportar todo su talento en esta venidera campaña.

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: Carlos Eduardo Cermeño Uzcátegui.

Fecha de nacimiento: 9 de agosto de 1995.

Edad: 25 años.

Ciudad de nacimiento: Maturín, Monagas.

País: Venezuela.

Posición: Volante.

Estatura: 1,71 metros.

Peso: 72 kilogramos.

Perfil: Zurdo.

Debut: Monagas SC.

Último club: Deportivo Táchira.

Internacional: Sí.

