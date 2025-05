Julián Gil sobre Marjorie de Sousa: Me agarró a golpes

¡Julián Gil sobre Marjorie de Sousa! Cuando parecía que ya todo estaba dicho entre Julián Gil y Marjorie de Sousa, el actor argentino sacó a relucir un supuesto episodio del que fue víctima mientras aún era pareja de la actriz venezolana, con quien tuvo un hijo en 2017.

Según relató el galán de telenovelas en el reality show ‘Secretos de pareja’, que se transmite a través de Canela TV, Marjorie lo golpeó. Mientras relataba su experiencia, estuvo acompañado por su esposa, Valeria Marín, y por sus compañeros Bárbara de Regil y Poncho de Nigris, quienes escucharon atónitos su versión de los hechos.

«Ella me pegó. Nada de ‘se agarraron’, no, me agarró», dijo Julián Gil ante la sorpresa de sus oyentes. «Me acuerdo que me tiró toda la ropa por la ventana en Miami, me agarró a golpes, me rompió toda la camiseta», agregó.

Trapitos sucios al sol: Julián Gil sobre Marjorie de Sousa

El hecho ocurrió, según sostuvo el también modelo, en 2011, cuando fueron pareja. Luego, dijo, tuvieron un desliz y fue cuando Marjorie habría quedado embarazada del pequeño Matías.

«Ella llegó un día y yo estaba viendo un partido de fútbol con varios amigos en mi casa. Ese día no me tomé uno, me tomé dos, tres, cuatro… y ese día pasó lo que pasa entre adultos, lo hicimos. Como a los meses va al camerino en Televisa y me dice: ‘¡Adivina qué! Estoy embarazada», contó.

Cuando la otrora pareja reveló que estaban a la espera de un bebé, conformaron una de las parejas más mediáticas de la época y llegaron a comprometerse. No obstante, días después del nacimiento de Matías, el padre viajó con sus hijos mayores y poco después se supo de la ruptura.

Julián Gil sobre Marjorie de Sousa

Con información de Últimas Noticias

Lea también: Mimí Lazo cautivó con «Mi Sexta Boda» en Maturín