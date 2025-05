Con total éxito se realiza Expo Feria 2025 Niños y Niñas Productores en Monagas

Este viernes 2 de mayo, en las instalaciones del Hotel Tibisay continúa desarrollándose de manera exitosa la Expo Feria 2025 Niños y Niñas Productores, donde sus protagonistas cuentan sus experiencias de aprendizaje en materia de hidrocarburos, como una de las áreas más importantes para el desarrollo del país.

Esta iniciativa que impulsa el Gobierno Bolivariano para fortalecer los conocimientos de manera lúdica en niños, niñas y jóvenes, sirve para formar al semillero patrio y garantizar de esa forma el futuro de la nación. Hasta la fecha ya han participado más de 4 mil 500 estudiantes monaguenses que con alegría y entusiasmo, han aprendido las diversas potencialidades que presenta Venezuela, creando conciencia en el cuidado del medio ambiente, un eje necesario para mantener las riquezas de la nación.

María Seijas, estudiante de quinto año de bachillerato, perteneciente al Liceo Nacional “Luis Padrino” destacó que estas actividades le permiten obtener conocimientos en materia de hidrocarburos, que le será útil para su carrera universitaria.

“Es una experiencia enriquecedora participar en esta expoferia, ha sido muy dinámica, hemos aprendido sobre el petróleo y sus derivados, como se obtienen y de qué manera se puede aprovechar este recurso” indicó.

Asimismo, Sandra Cova estudiante del cuarto año del Complejo Educativo Mater Dei, expresó que este evento le permite a los estudiantes fortalecer los conocimientos en el área del petróleo.

“Con esta experiencia me he interesado mucho más en la carrera de Ingeniería en petróleo, ya que me han orientado sobre los temas de extracción, transporte, refinación, producción gas natural, como recursos importantes para el desarrollo económico del país”, expresó.

Esta expoferia estará desarrollándose hasta el próximo domingo 4 de mayo donde los estudiantes de todos los niveles pueden experimentar sus conocimientos en diferentes áreas de producción nacional.

El objetivo de la Expo Feria 2025, es que todos los jóvenes se involucren en los temas que fomentan el desarrollo productivo del país.

Los pequeños recorrieron toda la exposición en el hotel Tibisay.

