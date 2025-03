Botan y queman basura en terrenos abandonados del Paseo Bolívar

Aún cuando el Instituto del Ambiente llama a no quemar basura de manera indiscriminada, son muchas las denuncias que se hacen al respecto, como en el caso del Paseo Bolívar, donde existen terrenos abandonados.

De acuerdo a los transeúntes y lo observado en el lugar, estos terrenos son tomados para botar escombros y quemar basura, entre otros.

Lo que hace algunos años sirvió como un estacionamiento, hoy revela un rostro de total abandono y falta de mantenimiento, por lo que algunas personas manifestaron su deseo porque estos espacios sean retomados para darle utilidad pública.

«De noche no se puede pasar por aquí, porque da miedo, uno no sabe quien está metido allí, eso deberían repararlo y construir algo ahí que beneficie a la gente», dijo Rafael Mosquera.

«Eso tiene años abandonado, igual está otro allá más adelante, y eso es un basurero, en pleno centro, donde eso debería estar cuidado, según dicen que los que limpian las calles votan ahí las hojas y las queman, yo no los he visto, no puedo decir que sea cierto, pero hay quienes dicen eso, porque los camiones y que no se llevan las hojas», destacó un transeúnte que prefirió no identificarse.

Otra persona que aseguró llamarse Deyanira, destacó que tenía algún tiempo que no pasaba por el lugar.

«Como ahora los autobuses no se meten por aquí no me había fijado, pero de verdad a estos espacios les hace falta más cuidado para que la ciudad esté más bonita, más limpia, esos terrenos así afean la ciudad».

Aprovechó para hacerle un llamado a los entes competentes a prevenir la quema de basura debido a que esta práctica malsana afecta la salud.

«El llamado es, no solo a los entes competentes, sino también a las personas que se la pasan quemando basura en el centro y en los barrios, a tomar conciencia, porque hay muchas personas enfermas de los pulmones, con asma y eso los empeora, incluso, se pueden morir de tanto oler ese humo», afirmó.

Este terreno también se convierte en guarida de delincuentes.

La colectividad piden soluciones ante la quema permanente de basura en este sitio.

