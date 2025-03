Más de dos mil personas acudieron este viernes a la jornada de confesiones que se realiza en la Catedral Nuestra Señora del Carmen, a propósito de la Cuaresma, acto penitencial y de reconciliación que lleva a cabo la iglesia católica cada año, previo a la Semana Santa, de manera que el pueblo se reconcilie con Dios y con sus hermanos en la fe.

Confesiones todo el día

Al respecto, el padre Samael Gamboa, párroco de la Catedral, subrayó que «para el tiempo de cuaresma, es una tradición para la Diócesis de Maturín, para nosotros los sacerdotes, hacer las jornadas de confesión en las distintas parroquias de la Diócesis, en la Catedral comenzamos a las nueve de la mañana y estaremos hasta las siete de la noche; durante todo el día vendrán muchos fieles, esperamos unos dos mil fieles durante todo el día, quienes van a confesarse para prepararse espiritualmente para la celebración de los misterios de nuestra fe: Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que celebramos en la Semana Santa».

La próxima semana las jornadas continúan en las iglesias Cristo Resucitado, Nuestra Señora del Rosario (Sabana Grande) y San Maturín, en la parroquia Boquerón, los días miércoles, jueves y viernes respectivamente.

Explicó el párroco que para los católicos, el sacramento de «la confesión es un tesoro, porque nosotros allí obtenemos el perdón de nuestros pecados y este año, tiene mayor importancia este sacramento porque estamos celebrando el año jubilar y el obispo ha decidido que esta Catedral sea el único lugar para ganar indulgencia plenaria, que concede este tiempo especial que concede el Papa Francisco».

Viacrucis de tradición

Detalló el padre Gamboa, que previo a la jornada de confesiones de este viernes, se ofició la Santa Misa y luego de la confesión, se rezaría el Credo y el Padre nuestro por la salud del Papa Francisco y por el tiempo de indulgencias.

En cuanto a la programación de la Diócesis para lo que resta de Cuaresma y de igual manera, para la Semana Santa, tal como es tradición desde hace 20 años, el próximo viernes 11 del mes de abril, se realizará el viacrucis de la ciudad, conocido como Viernes de Concilio, partiendo de la Plaza Piar hasta la Catedral de Maturín.

Actividades de Semana Santa

El sábado 12 de abril, se efectuará la misa Crismal, en la cual, Monseñor Enrique Pérez Lavado, Obispo de Diócesis, junto a los sacerdotes y fieles, celebran la misa de renovación de las promesas Sacerdotales y la bendición y consagración de los Óleos y el Santo Crisma, dando inicio a la Semana Santa que comienza el domingo 13 al 20 de abril.

Acotó que se celebrarán las misas dedicadas a los penitentes y como año jubilar, se tiene que muchos fieles acudirán a la Catedral para ganar indulgencias, asimismo, se efectuará la procesión con la imagen del Nazareno, y se iniciará el Triduo Pascual con la Institución de la Eucaristía, el Mandamiento del Amor, el Lavatorio de los pies, la celebración de la muerte del Señor y la Resurrección.

Visita a los Siete Templos

«Ya nos hemos preparado con toda la logística para cada una de estas celebraciones. Este año nuevamente estamos contando con el apoyo del gobernador Ernesto Luna y la Alcaldesa Ana Fuentes, y con todos los organismos de seguridad, para las peregrinaciones», aseveró Gamboa.

De igual manera, se preparan para impulsar la visita a los Siete Templos, tal como se ha venido realizando desde hace cuatro años, teniendo en cuenta las siguientes parroquias eclesiales:

Catedral Nuestra Señora del Carmen (Av. Bolívar)

San Simón y San Judas (Calle Monagas, casco central)

Santa Cruz (Av. Bolívar)

San Ignacio de Loyola (Fundemos)

Cristo Resucitado (Los Guaritos)

San José Obrero (Sector Los Bloques)

Santo Domingo de Guzmán en Las Cocuizas

Precisó el párroco de Catedral, que se espera que participen entre 3 mil a 4 mil personas, a la vez que aprovechó el apoyo de Transmonagas para el recorrido de los Siete Templos.

15 palmeros serán bendecidos

En cuanto a la procesión de las palmas en cada una de las parroquias, se estima la participación de 15 palmeros que serán bendecidos días antes para las labores propias de buscar las palmas a ser distribuidas en la Diócesis.

«Los esperamos, les invito a vivir esta Semana Santa con un sentido de esperanza, renovación profundo de nuestra vida espiritual, nosotros creemos que un Cristo que está vivo, que esté entre nosotros, que camina con nosotros, los que aún no se han confesado, acérquense con ese sentido de penitencia, de reconocimiento de las debilidades, recordando que no hay pecado que el amor de Dios no pueda perdonar, vamos con mucha fe y con el gozo de saber que Dios está con nosotros», ha sido el mensaje del padre Samael Gamboa desde la Iglesia Catedral de Maturín.

