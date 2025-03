Neymar feliz de regresar a la selección de Brasil para eliminatorias del Mundial

Neymar, que no juega con la selección brasileña desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en la rodilla, es la gran novedad en la lista de convocados divulgada este jueves por el seleccionador, Dorival Júnior, para los partidos con Argentina y Colombia por las eliminatorias mundialistas.

La lista de 23 convocados también incluye a los atacantes Vinícius Júnior y Rodrygo, del Real Madrid, así como a Raphinha, del Barcelona.

ISSO É BRASIL!



Seleção Brasileira convocada para as partidas contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.



Confira a lista completa do técnico @dorivaljroficial!



Vamos juntos! pic.twitter.com/p7rZ52n5oH— CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 6, 2025