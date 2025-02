Trillizos Morales Maldonado hacen historia y se graduan de médicos cirujanos

Los trillizos Halmar Eduardo, José Gregorio y Halmar José Morales Maldonado, quienes nacieron en el estado Táchira, marcaron la historia estudiantil este 21 de febrero al graduarse de la Universidad de Los Andes (ULA) como médicos cirujanos con mención honorífica.

En el marco de las celebraciones por los 240 años de la casa de estudios, se registró este hecho en la prestigiosa institución andina como la primera vez que tres hermanos logran la misma posición de honores. Los trillizos recibieron sus títulos en una emotiva ceremonia, reseñó el medio Mérida Noticia.

Cursaron sus estudios de pregrado en la extensión Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, ubicada en San Cristóbal y compartieron sus experiencias durante su formación en la carrera, asegurando que durante todo ese tiempo, siempre sintieron el peso de las expectativas sobre ellos.

Trillizos Morales Maldonado

Halmar José Morales Maldonado compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde agradeció a quienes lo acompañaron en su camino.

«Después de 8 largos años, hoy por fin se materializa todo el esfuerzo, noches de trasnochos y muchas razones para no querer continuar. Sin embargo, la dicha de contar siempre con mis hermanos, mi más sana competencia para querer ser mejor cada día, quienes no me permitían desistir, no imaginé que al final de este camino estaría con ellos compartiendo la felicidad de recibir el reconocimiento por alto rendimiento académico», escribió.

Finalmente, con una reflexión resumió su experiencia: «Esto solo reafirma que: ‘Solo se llega al objetivo más rápido, pero juntos, se llega mucho más lejos’».

