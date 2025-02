Cristiano Ronaldo asegura que es mejor futbolista que Messi, Maradona y Pelé (+VIDEO)

Cristiano Ronaldo, la estrella portugués del fútbol, ha provocado una nueva controversia al proclamarse como el mejor futbolista de todos los tiempos, superando a íconos como Lionel Messi, Diego Maradona y Pelé.

En una entrevista exclusiva con el periodista Edu Aguirre, transmitida en el programa El Chiringuito, CR7 se mostró tajante sobre su lugar en el fútbol, ​​afirmando: “Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido”.

El delantero de 39 años, quien actualmente milita en el Al-Nassr, señaló que su versatilidad en el campo lo coloca en una posición superior a la de otros grandes del fútbol. “Hago todo en el fútbol. Juego bien de cabeza, tiro bien faltas, tiro bien con el pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte, salto… No hay nadie mejor que yo”, comentando, explicando que, aunque respeta las opiniones sobre otros jugadores, él se considera el más completo. Esta declaración, cargada de confianza, llegó después de una jornada exitosa en la que Ronaldo anotó un doblete en la victoria de su equipo por 4-0 sobre el Al Wasl, alcanzando los 923 goles en su carrera.

Además, Ronaldo ofreció detalles sobre su relación con Messi, quien fue su gran rival durante años en la Liga española. El portugués afirmó que siempre tuvo una relación cordial con el argentino y que, aunque ambos competían ferozmente por el liderazgo, esa rivalidad era sana y beneficiosa para ambos. “Nos retroalimentamos mutuamente”, comentó Ronaldo, recordando momentos en los que incluso ayudó a Messi con traducciones durante los premios.

Kylian Mbappé en el Real Madrid

La entrevista también tocó temas como su salida del Real Madrid y su visión sobre el presente de Kylian Mbappé en el Real Madrid. Cristiano elogió al francés, considerando que tiene un gran futuro por delante, y añadió que si él estuviera en el Madrid, le enseñaría a jugar como delantero centro, una posición que, según él, Mbappé podría dominar aún más.

El portugués también se refirió a las críticas que recibe por su paso por la liga saudí, defendiendo su decisión de unirse al Al-Nassr. “El poder financiero en Arabia Saudita es más grande que en Europa, pero la gente que critica no sabe. Solo el que está en el día a día da valor”, dijo, refiriéndose a la percepción externa sobre el fútbol en la región.

En cuanto a su ambición de alcanzar los 1000 goles, Ronaldo expresó que no se obsesiona con esa cifra, aunque reconoció que ha sido un tema de conversación constante. “El mejor de la historia soy yo. Punto final”, afirmó, dejando claro que los números hablan por sí mismos.

Por último, Cristiano Ronaldo abordó su retiro del fútbol, ​​diciendo que, aunque sigue disfrutando del juego y de su compromiso con la competencia, no le molesta la idea de retirarse en ningún momento. “La historia ya está escrita. Si me retiro hoy, no me arrepentiría. Pero sigo haciendo la diferencia y eso me empuja a seguir”.

Con estas declaraciones, Cristiano Ronaldo continúa ampliando su legado, manteniendo su lugar en el debate sobre quién es el mejor jugador de la historia, mientras desafía las opiniones sobre Messi, Pelé y Maradona.

