Lasso y Ha*Ash presentan «Cinco minutos»

El cantante venezolano Lasso, junto al reconocido dúo mexicano Ha*Ash, se unirán para cautivar a su público con su nuevo tema musical titulado «Cinco minutos más».

Una fusión de pop, vals y power rock, la colaboración resalta el romanticismo con las potentes voces del criollo con el dúo femenino. La canción relata un diálogo entre dos personas que, tras compartir una noche juntos, enfrentan el dilema de avanzar en su vínculo o detenerse.

Lasso describió el tema como una conversación en la que “la figura femenina se muestra un poco temerosa de avanzar en la relación, mientras él trata de mantener la vibra”.

Lasso y Ha*Ash

El músico a través de sus publicaciones en la red social de Instagram, le recordó a sus fans cómo fue el primer encuentro con el dúo mexicano.

«Lo único que recuerdo cuando me saqué esta foto era lo NERVIOSO que estaba. La foto data es del 17 de noviembre de 2016 cuando me invitaron a abrirle un concierto a Ha*Ash en Toluca. era la primera vez que tocaba en un lugar grande en México y más con un artista tan importante. Ustedes creen que me pasó por la mente la posibilidad remota de que alguna vez iba a cantar una canción con ellas? JAMÁS», expresó el criollo.

