Canción inédita de Tina Turner será difundida 40 años después

Una canción que se creía perdida de la reina del rock estadounidense Tina Turner, fallecida en mayo de 2023, volverá a ver la luz en un recopilatorio que se publicará en marzo, informaron varios medios especializados.

La canción, «Hot For You Baby», fue grabada para el quinto disco de la artista ‘Private Dancer’ (1984), pero finalmente no se incluyó, explica la revista británica de música NME, que cuenta que el tema fue reproducido el jueves por primera vez por la emisora de la BBC.

Ahora ha sido recuperada y formará parte de una versión extendida del disco ‘Private Dancer’, que la compañía Parlophone Records publicará el 21 de marzo con motivo del 40 aniversario de la salida al mercado del quinto trabajo de la cantante, que en vida publicó 22 álbumes -12 de estudio, 3 en directo y 7 recopilatorios- y ganó 8 premios Grammy.

La poderosa voz y energía de la reina del rock brillan en esta pieza redescubierta, emocionando a sus fanáticos en todo el mundo.

El nuevo tema de la roquera fue compuesto por el cantante australiano John Paul Young y grabado en los estudios Capitol en Hollywood, informó la casa de discos.

El disco conmemorativo incluirá una grabación de 55 minutos de las canciones, interpretadas en directo en dos noches de conciertos ofrecidos Birmingham, en marzo de 1985.

Turner falleció el 25 de mayo de 2023 a los 83 años de edad.

Hija de un capataz y de una india piel roja, el idilio con la música de Annie Mae Bullock -nombre real de Turner- comenzó pronto, a los seis años, con sus primeras apariciones en el coro de la iglesia de la pequeña ciudad de Brownsville (Tennessee, EE.UU.). Al momento de su muerte, había vendido más de 200 millones de discos.

Lea también:

Maribel Guardia rompe el silencio tras la polémica con su nuera