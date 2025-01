Presidenta Claudia Sheinbaum confirma que no acudirá en la ceremonia de investidura de Trump

La mandataria de México, Claudia Sheinbaum confirma que no estará presente en la ceremonia de toma de posesión de Donald Trump, que se realizará el lunes 20 de enero de 2025.

No, pero no pasa nada”, así respondió la mandataria mexicana a la pregunta sobre el hecho de que no asistirá a la investidura del presidente electo de Estados Unidos.