Gleyber Torres sobre su llegada a Detroit: «Será muy divertido el año que viene»

Luego de firmar para la siguiente temporada de la MLB con Tigres de Detroit, el venezolano Gleyber Torres aseguró que avista una «gran temporada» tanto a nivel individual como colectivo, lo que lo traduce como un año «divertido».

Durante una conferencia virtual, Torres valoró su paso por Yankees de Nueva York, en el que jugó ocho temporadas, y aseguró que su enfoque está en volver a disputar la postemporada.

«Me gustaría seguir yendo a los playoffs, creo que eso es lo mejor de jugar en Grandes Ligas y creo que la mejor oportunidad que tuve fue Detroit (…) estoy motivado por la nueva oportunidad que me dieron. Es un equipo joven y va a ser muy divertido el año que viene«, señaló el infielder criollo.

Los Tigres firmaron al dos veces Todos Estrellas, el infielder Gleyber Torres, en contrato de un año para la temporada 2025.



En su paso por la agencia libre, Torres afirmó que tuvo varias ofertas multianuales, pero ninguna logró satisfacer sus prioridades económicas y deportivos, factores por los que también se decantó en favor de los Tigres.

«Firmar un año es ir por todo, no tener opciones sino simplemente tratar de hacer lo mejor de lo mejor el año que viene para demostrarle a la liga quién de verdad soy, que no me he perdido, y buscar un contrato multianual«, añadió.

La segunda base y el orden de bateo, claves en su elección

Torres tampoco ocultó que su deseo en los próximos años es mantenerse jugando en la segunda base, por lo que ponderó su decisión de uniformarse con los bengalíes una vez conoció los planes de AJ Hinch en su desarrollo para la temporada 2025.

«Tuve una buena conversación desde el primer día. Fueron muy honestos, el plan que tienen para el año que viene me agradó«, puntualizó el bigleaguer.

Sobre su oportunidad de mantenerse como primer bate, declaró que es una posición que le benefició la anterior zafra en el Bronx, pero a pesar de estar dispuesto a jugar en cualquier rol en la alineación le gustaría estar en el orden intermedio para tratar de ser más productivo para el equipo.

El criollo firmó con el elenco de Detroit por un año a cambio de 15 millones de dólares. A lo largo de su carrera en Las Mayores, Torres ha bateado para un promedio de .265 con 138 jonrones y 441 carreras impulsadas.

