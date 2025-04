Transporte público laboró de manera normal en Maturín

A pesar de ser Jueves Santo, el transporte público en la ciudad de Maturín fluyó de manera normal.

Las personas que debieron salir para hacer sus diligencias, pese a la pertinaz lluvia, manifestaron que no tuvieron problemas para movilizarse.

«Tuve que esperar un poco más de lo normal, pero es como si fuese un día domingo, yo lo ví normal», dijo Niurka Molina.

Iglesias abarrotadas

Asimismo, Dubraska Rosas dijo, «pensé que no iba a haber muchos autobuses, pero he visto que están trabajando normal, me imagino que será porque hay mucha gente en las iglesias y eso, están aprovechando de trabajar».

«Hay que trabajar»

Luis Galán, refirió: «Con esta modalidad que tienen los autobuseros de trabajar un día sí y un día no para poder echar gasolina, tienen que trabajar el día que sea, ya no es como antes, que podían agarrar la semana libre, aunque sí está un poco lento, pero está normal».

Visita a los Siete Templos

Para este viernes, a pesar que tanto Gobernación como Alcaldía están apoyando con transporte lo que será la visita a los Siete Templos, se espera mayor movilización, debido a que siempre hay quienes utilizan el transporte público para atravesar las rutas parroquiales.

