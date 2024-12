El cantante Raphael recibió doctorado Honoris Causa de la Universidad de Jaén

El cantante español, Raphael, fue investido este lunes doctor honoris causa por la Universidad de Jaén, en su provincia natal, cuyo rector, Nicolás Ruiz, alabó sus «más de 60 años de cultura universal, de dedicación vital y de talento incuestionable”.



Durante el acto celebrado en el Aula Magna del Campus Las Lagunillas, Miguel Rafael Martos, más conocido como Raphael, dijo que «cantar es en muchos sentidos actuar ponerse en la piel del otro, vivir de lo que se canta y arrastrar al oyente a ese mismo viaje, emociona mucho. Mi voz ha sido siempre mi mejor aliada, permitiéndome explotar los límites y mejorar constantemente».



Confesó también que nunca le interesó «ser simplemente un cantante», sino que siempre buscó «ser un intérprete que conmueve, que sacude y despierta sentimientos, porque en la música, como en la vida, lo esencial no es la percepción, sino la verdad. Y en esta búsqueda de autenticidad es donde reside el verdadero poder de mi interpretación”.



El cantante linarense destacó que durante su trayectoria profesional procuró mantenerse fiel a sí mismo, “resistiendo las modas y las opiniones que intentan encasillarnos”.



“Al mirar atrás me doy cuenta que el trabajo constante y la perseverancia en uno mismo han sido las claves para mantener viva mi ilusión», señaló.



«Hoy estoy aquí profundamente agradecido como persona artista de profesión que ha pisado escenarios de todo el mundo con la pasión de transmitir emociones a través de la música. Y por eso he podido vivir muchas vidas en una sola, y compartir mis alegrías y mis miedos con millones de personas”, declaró Raphael, que dedicó su Doctorado Honoris Causa “a todos aquellos que como yo han visto en la interpretación una forma de dar sentido a sus vidas”.

