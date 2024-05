Más de 5 dólares semanales se van en pasaje para llevar a un niño a la escuela

Los padres con estudiantes en preescolar, primaria y bachillerato manifestaron que con este nuevo aumento de pasaje se les complica llevarlos a la escuela, más aun cuando en la familia hay un sólo salario.

El pasaje estudiantil tuvo recientemente un ajuste a 6 bolívares, pero ahora las unidades de transporte público cobran el 50% del pasaje completo a los niños y chamos en edad escolar.

En las rutas largas como Los Guaritos, Las Cayenas, La Puente, La Cruz entre otros, los estudiantes pagan entre 8 y 10 bolívares, pues el pasaje completo para esas zonas está en 16 bolívares en autobús y 20 bolívares en carrito.

Usuarios se ponen la mano en la cabeza al ver cuánto gastan en pasaje

Andreína Rincones expresó que tiene dos niños, uno estudia tercer grado y el otro preescolar, diariamente tiene que dirigirse desde su casa en autobús hacia el centro que es donde estudian sus hijos y luego irse a trabajar y semanalmente gasta 230 Bs. en pasaje.

«Cambiarlos de escuela para mi no es una opción, porque no tengo quién me los pueda ir a retirar y tenerlos cerca de donde yo trabajo me permite pedir un permiso breve e ir a buscarlos», afirmó.

Asimismo comentó que pagar un transporte tampoco es viable, porque sale mucho más caro y su sueldo no le alcanza para cubrir ese servicio.

Por otro lado, Carlota Castillo, representante, indicó «vivo en Las Cayenas y como trabajo en el centro me tocó inscribir a mi hijo en una escuela por el centro, de por sí antes del aumento gastaba mucho en pasaje y ahora debo pagar más, se me ha complicado un poco sobre todo porque el pasaje estudiantil en recorridos largos debe pagarse el 50% del monto completo».

Carlos Febres, representante también opinó «es ilógico que exista un aumento de pasaje, cuando no hubo uno de salario base, porque los bonos no le llegan a todos los trabajadores, además el pasaje estudiantil debe estar establecido en un sólo monto para cualquier zona, esta acción vulnera el derecho de estudiar a muchos alumnos».

«No todos los niños estudian en una escuela cercana a su sector, muchos van y vienen en transporte público. Semanal, fácilmente se puede gastar hasta 5 dólares en pasaje y hasta más dependiendo si es uno, dos o tres niños en edad escolar, pues la mayoría los acompaña el representante», afirmó.

Unos cuantos bolívares se gastan en pasaje.

