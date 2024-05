Político alemán se graba lamiendo retretes y escobillas en los baños: ¡INSÓLITO!

Las redes sociales viralizan a un político alemán donde aparece lamiendo un retrete. Parece irreal pero sí, se trata de una persona muy reconocida que ha decidido compartir un vídeo haciendo tales actos. Además, no es la primera vez que publica metrajes de este estilo.

Candidato a gobernar en una localidad del sur de Alemania

Martin Neumaier es candidato a las elecciones municipales por el Partido Democrático Libre (FDP) en Aalen, una ciudad ubicada en la región alemana de Stuttgart. Hace unas horas, el político decidió lanzar a través de la red social ‘X’ un vídeo de menos de un minuto donde lame varios inodoros. Dijo que lo hacía por un «castigo», pero no precisó a qué se refería.

Aparece en un baño público. Con un rostro provocativo, Neumaier no solo decide grabarse lamiendo retretes, sino que también aparece haciendo lo propio con escobillas. Por el momento, el FDP no se ha pronunciado pero el vídeo acumula miles de reacciones por parte de los internautas. «Vivimos y sufrimos la decadencia de occidente llevada alextremo», dice uno. Otro comenta que «nos vamos a extingir», mientras que hay quien alerta de que «personas como esta deben ser evaluadas por profesionales de la salud mental y no ser opciones políticas».

Al presentar las listas electorales, Christ-Robert Berendt, presidente del distrito del FDP Ostalb, valoró la diversidad y fuerza representadas en el partido. Sin embargo, Neumaier utilizó las redes sociales para compartir material tan variado como el que acabamos de contar. Pero hay más imágenes que han generado revuelo.

En otro vídeo que ha sido eliminado de la red social ‘X’, Neumaier aparece cantando el himno alemán nazi «mientras se masturba». Ha sido visto en otras escenas alta de todo como una en la que imita a Adolf Hitler con un bigote conseguido con sus propios excrementos.



Posible sedición y blasfemia por protagonizar otras escenas parecidas

Los actos del político alemán podrían tener serias consecuencias a nivel penal. Hay una secuencia que ha sido muy problemática porque en ella, Martin Neumaier impregna un consolador con sus heces y lo coloca sobre un ejemplar del Corán. Según expertos en derecho penal, los actos podrían ser calificados de sedición y blasfemia y por ello podría recibir una pena de hasta cinco años de prisión. La red ‘X’ también lo eliminó.

https://twitter.com/AlfieSolomonsOk/status/1791270092145136116

En otro vídeo saluda «al ministro de Propaganda de la época nazi, Joseph Goebbel». Según el párrafo 86 del Código Penal alemán, la simbología de organizaciones inconstitucionales no está permitida. En ella se incluyen uniformes, canciones, banderas, insignias, saludos o uniformes, entre otros.

No es tampoco la primera vez que aparece en redes alguien lamiendo inodoros. Ya en 2020, al arrancar la pandemia, se viralizó un reto que consistía en realizar ese mismo acto para reivindicar el desafío al virus. Varios internautas como el influencer Larz tuvieron su recompensa días después de hacerlo al dar positivo en Covid-19.

Con información de DW.

Lea también: Boluarte acusa a autoridades de violar sus derechos en investigación del ‘Rolexgate’