Alerta por inundaciones en Brasil: panorama se agrava

🚨🌧 Previsão do CENAD/CEMADEN/INMET/SGB indica continuidade das chuvas no RS, com maiores acumulados no noroeste, centro, nordeste e leste do estado. Alerta para chuvas localizadas no sul de SC, ampliando os altos volumes no extremo sul catarinense. pic.twitter.com/RmMf1FOQWU