Habitantes de Alto Guri I llevan 10 años sin alumbrado y asfaltado

Los habitantes de la comunidad de Alto Guri I, en la parroquia Santa Cruz de Maturín denunciaron la falta de asfalto y de alumbrado en las calles del sector que les afecta desde más de 10 años, sin recibir una solución por parte de los entes competentes.

Manuel Velásquez, habitante de la localidad comentó que «pertenezco a esta comunidad desde ya hace muchos años y me he acostumbrado a vivir a oscuras, de no ser por nosotros mismos los que vivimos aquí que nos ingeniamos y colocamos bombillas en los póster, todo se vería como una boca de lobo, esta situación representa un peligro para nuestra seguridad, ya que muchos delincuentes sacan provecho de la oscuridad para asaltar».

Velásquez a su vez indicó que los carros se ven perjudicados por el desgaste del asfaltado público y eso no sólo afecta a los residentes, sino también a los conductores que transitan la calle, ya que es una vía alternativa para pasar por la Avenida Cruz Peraza.

Los residentes solicitan a los entes competentes que se aboquen a dar una solución a estas problemáticas que los ha afectado por muchos años.

Vecinos de Alto Guri I se las ingenian colocando bombillos en los postes.

Alto Guri I lleva 10 años sin asfaltado.

