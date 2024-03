Fe y esperanza en la mirada de los devotos del Nazareno

Este Miércoles santo, la Catedral Nuestra Señora del Carmen de Maturín se llenó de feligreses llenos de fe y esperanza en la misa del Nazareno. Pero ¿Qué hay detrás de esta devoción que se refleja en vestir una túnica morada?

Este día es muy especial para muchos, porque han puesto su esperanza en la imagen del Nazareno para que les conceda la gracia de algún favor solicitado, que por lo general suelen ser de recuperación ante un cuadro de salud delicado.

Yo soy devota del Nazareno desde hace más de 35 años, hace mucho tiempo vestía de Nazareno y participaba en la procesión, pero ahora por mi edad de 87 años no puedo hacerlo, así que lo que hago es venir a las misas para demostrar mi fe, ya que él es el hijo de Dios».

El Nazareno de San Pablo representa los sufrimientos de Jesús desde que sale del palacio del Mileto hasta que llega al Gólgota, donde fue crucificado.

La muestra de agradecimiento hacia el Nazareno se refleja en los rostros de cada uno de los feligreses que acuden a recorrer junto a él las 15 estaciones antes de ser crucificado.

Soy muy devoto del Nazareno y me encuentro hoy en la iglesia Catedral, cumpliendo mi promesa hacia él en esta misa especial, tengo una hija con síndrome de Down y me encuentro agradecido, porque ella para mi es un milagro».

Germán Salazar, un devoto muy agradecido.