Oftalmología del Humnt realizó jornada de despistaje de glaucoma

El Glaucoma es una enfermedad del ojo, caracterizada por el aumento de la presión intraocular, dureza del globo del ojo, atrofia de la papila óptica y ceguera progresiva e irreversible, se caracteriza por el daño que ocasiona al nervio óptico del ojo.

Al ser el día Mundial contra el Glaucoma, la unidad de oftalmología del Hospital Universitario , Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín, realizó jornada de despistaje de la enfermedad en la cual se atendieron alrededor de 60 personas.

En dicha jornada participaron seis especialistas y explicó que el glaucoma más común es el primario de ángulo abierto, el cual es asintomático, es decir solo se detecta con el examen oftalmológico.

Daño a la visión

Ivelitze Maza, médico especialista y coordinadora de postgrado de oftalmología del Humnt, destacó que poco a poco se va dañando el nervio óptico que es el que transmite la visión al cerebro, donde se forma la imagen. «Puedes tener el ojo sano, el cerebro en buen estado, pero si el nervio óptico no transmite la visión, no habrá visión. Se va perdiendo visión periférica y no sabes si veías más ayer que hoy».

El glaucoma es una enfermedad que ataca el nervio óptico de manera irreversible

Agregó que cuando se sienten síntomas es porque se ha perdido la visión debido a que se tiene glaucoma avanzado «ya es un daño irreversible, no se recupera, por eso es la importancia de hacer la previsión».

Acotó la especialista, que la edad adulta es la que más frecuentemente padece glaucoma, aunque se puede presentar en cualquier etapa de la vida, o se puede dar de forma congénita y se detecta al nacer, se encuentra el glaucoma infantil, juvenil.

La especialista Ivelitze Maza destacó que el glaucoma tiene alta incidencia en el mundo

Alta incidencia de Glaucoma

Añadió Maza que al año se detecta un 40% de esta enfermedad visual, lo que representa una alta incidencia como primera causa de ceguera a nivel mundial, por lo que recomienda hacerse el examen oftalmológico para saber si necesitan anteojos, pocas son las personas que preguntan si tienen la enfermedad, bien sea por factores hereditarios.

«La mayoría desconoce que esta enfermedad existe, las más complejas que vienen a revisar son las cataratas, vicios de refracción, es decir, hipermetropía, miopía, presbicia, es lo más común en las consultas».

El glaucoma puede presentarse también con ángulo cerrado, el cual se presenta de forma abrupta que se presenta con dolor ocular, ojo rojo doloroso, percepción de halos alrededor de las luces, dilatación pupilar, hipertensión ocular, náuseas y vómitos.

Laboratorios apoyaron la jornada de despistaje de glaucoma con medicamentos

Entre los factores y riesgos se cuentan: La edad (mayores de 50 años), individuos nerviosos o estresados, hipermetropía, medicamentos como corticosteroides; enfermedades oculares como la inflamación de la capa media del ojo; enfermedades como la diabetes; lesión ocular.

Emergencias

Asimismo indicó que en la consulta de oftalmología del Humnt se atienden emergencias, cuerpos extraños, traumatismos, además precisó que hay factores de riesgo que ponen en peligro la visión como son la hipertensión y diabetes.

Al menos dos reconocidos laboratorios apoyaron la jornada con línea antiglaucomática, y se efectuó un conversatorio que se extenderá durante toda la semana, precisó la especialista en oftalmología.

La unidad de oftalmología del Humnt atiende entre 100 y 120 pacientes diarios

Lea También:

Privado de libertad por asesinar a un hombre en La Toscana