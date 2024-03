Sistema 1×10 revive las esperanzas de Jesús Gil

Con el fin de seguir impulsando y dando respuesta a través del 1×10 del Buen Gobierno, la Alcaldía de Maturín, entregó insumos médicos y material quirúrgico a paciente oncológico para la intervención quirúrgica en el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar.

Se trata del señor Jesús Gil, de 73 años de edad, quien fue gratamente sorprendido por el equipo de Desarrollo Social del ayuntamiento capitalino, quienes realizaron la entrega de todo el material requerido para ser operado.

«Me siento sumamente agradecido, no lo esperaba tan rápido, le doy gracias al presidente Nicolás Maduro y la alcaldesa Ana Fuentes por brindarle su mano amiga a quienes más lo necesitan», dijo Gil.

Asimismo, Fil manifestó que no contaba con los recursos económicos para la compra de todo el material médico debido al alto costo. «Esta es la mayor suma de felicidad que he podido recibir, hoy me siento esperanzado y con muchas ganas de vivir», añadió.

Por su parte, Eduvelys Tovar, directora de Desarrollo Social, destacó que una vez más se evidencia que este sistema da respuestas inmediatas.

“Desde aquí le decimos al Presidente, aquí está su pueblo, cada día creyendo en usted y en la Revolución Bolivariana, protegiendo la esperanza de todos nuestros ciudadanos», expresó la funcionaria.

Tovar indicó que fueron entregadas 32 ayudas médicas en la parroquia San Simón Centro, a la vez que recordó que el Sistema del 1×10 del Buen Gobierno permite que los ciudadanos puedan tener una línea de contacto directo con el presidente Nicolás Maduro.

