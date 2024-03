¡De nivel! Zlatan Ibrahimović presidente de la Kings World Cup

Zlatan Ibrahimovic es el presidente de la Kings World Cup, competencia que reunirá la Kings League y la Kings League Américas, en un solo escenario.

La noticia la dio a conocer el histórico delantero, a través de un video compartido en redes sociales, donde detalla que tomará el mando de esta competencia.

“He ganado más de 30 títulos, he marcado más de 500 goles. No hay nadie que no conozca mi nombre. No echo de menos el fútbol, el fútbol me echa de menos”, expresó.

“Soy el mejor, soy el Rey de Reyes. Bienvenidos a mi Mundial”, concluyó Ibrahimovic, mientras se encontraba sentado en un trono.

Lea también: Jesús Cova suma un nuevo cupo olímpico para Venezuela