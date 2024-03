«Oppenheimer» arrasó y fue la gran ganadora del Óscar 2024

Este domingo 10 de marzo se celebró la ceremonia número 96 de los Premios Óscar 2024 en donde se premió lo mejor del cine de 2023. El evento se realizó desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.

El maestro de ceremonias en esta oportunidad fue el comediante y presentador Jimmy Kimmel.

Ucrania hizo historia en esta ceremonia al recibir su primera estatuilla por Mejor Documental gracias a 20 días en Mariupol, una producción audiovisual ucraniana sobre la invasión rusa a la ciudad ucraniana de Mariupol en el contexto de la guerra entre ambos países.

Además de Ucrania, otro país que también hizo historia esta noche fue Japón al llevarse el Oscar a Mejores Efectos Visuales por Godzilla Minus One.

Mientras que el director japonés Hayao Miyazaki se llevó su tercer Oscar por El niño y la garza del Studio Ghibli. Se trata de la segunda película extranjera en llevarse este premio tras El viaje de Chihiro en 2002, también de este cineasta nipón.

La noche también contó con diferentes números musicales, entre ellos «What I was Made For?» de Billie Eilish, la cual está nominada como Mejor Canción. Además, de la presentación de la cantante estadounidense de origen latinoamericana Becky G.

También se presentó por Barbie, Ryan Gosling con su canción «I’m Just Ken», levantando al público de sus asientos.

«Oppenheimer» ganó 7 estatuillas, entre ellas, las categorías de Mejor Actor, con Cillian Murphy, Mejor actor de reparto, Robert Downey Jr., Mejor director, Christopher Nolan, Mejor edición y Mejor Película.

La lista completa de ganadores a los Oscar 2024

Mejor Actriz de Reparto: Da’Vine Joy Randolph de Los que se quedan

Mejor Corto Animado: War is Over!

Mejor Película Animada: El niño y la garza

Mejor Guion Original: Anatomía de una caída

Mejor Guion Adaptado: Ficción estadounidense

Mejor Peinado y Peluquería: Pobres criaturas

Mejor Diseño de Producción: Pobres criaturas

Mejor Diseño de Vestuario: Pobres criaturas

Mejor Película Extranjera: La zona de interés

Mejor Actor de Reparto: Robert Downey Jr. por Oppenheimer

Mejor Cortometraje: La maravillosa historia de Henry Sugar de Wes Anderson

Mejores Efectos Visuales: Godzilla Minus One

Mejor Edición: Oppenheimer

Mejor Corto Documental: The Last Repair Shop

Mejor Documental: 20 días en Mariupol

Mejor Sonido: La zona de interés

Mejor Canción: «What I was Made For?» de Billie Eilish por Barbie

Mejor Actor: Cillian Murphy por Oppenheimer

Mejor Actriz: Emma Stone por Pobres Criaturas

Mejor Director: Christopher Nolan por Oppenheimer

Mejor Película: Oppenheimer

