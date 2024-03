Vecinos de Primero de Mayo y El Silencio hartos de quemas de basura

Vecinos de los sectores Primero de Mayo, carrera 5 y Pueblo Nuevo de El Silencio denunciaron que están hartos de las constantes quemas de monte y basura.

Alegan que este domingo en horas de la tarde prendieron candela al monte que bordea el preescolar Primero de Mayo con calle 11, afectando a niños y adultos que sufren enfermedades respiratorias.

«Esto es todos los días, es una quema constante y ya no se aguanta, eso es inconciencia de la gente», denunció Ramón Martínez, habitante del sector.

Aseguró el hombre que han colocado la queja a través de la aplicación VenApp, pero hasta ahora no han tenido respuesta.

«Ya no sabemos a quién llamar, si a la policía, los bomberos, cuadrantes de paz porque no viene nadie a verificar y a ponerle un parado a esto, ya no se aguanta, es todos los días es quemadera de monte y basura», reiteró.

«Aquí hay niños, personas ancianas con asma y otras enfermedades respiratorias porque todo el humo se mete a las casas, estamos cansados de esta situación», agregó el denunciante.

También denunciaron la quema en un terreno detrás del preescolar Jacinto Convit de Primero de Mayo. Aseguraron los vecinos que muchos niños, jóvenes y adultos sufren de enfermedades respiratorias y con esta situación no aguantan más. Todos los días están quemando monte y basura.

Hay mucha gente afectada por la quema de basura y maleza.

