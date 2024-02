Colegios privados debatirán nuevo pénsum académico

Héctor Cristiani, presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep) Monagas, informó que el venidero 14 de marzo estarán debatiendo acerca del nuevo pénsum de estudios que regirá los colegios privados.

«Sostendremos una reunión en Puerto La Cruz, estado Anzóategui, donde se harán presentes autoridades de Universidad Andrés Bello, con el fin de debatir el proyecto de fortalecimiento académico para personal docente, administrativo y ambientalistas».

45 días para debatir

Dijo que tienen 45 días para debatir el nuevo pénsum, como parte del arraigo nacional que establece la norma cómo evaluar el plan estratégico, es una guía de estudio, los controles, así como la nueva matemática, la nueva lecto-escritura en todos los niveles de educación básica.

Precisó Cristiani, que los colegios privados se encuentran estableciendo el proyecto Plan Salud Total, que establece contar con un consultorio médico pediatra que evaluará a niños y adolescentes hasta culminar bachillerato.

10% se ha retirado

Aseveró que la matrícula estudiantil se mantiene estable, son pocos los representantes que han decidido irse del país y llevarse a los niños, así como cambiarlos a escuelas y liceos públicos.

«22 mil 700 alumnos culminaron periodo escolar 2022-2023 en los 74 colegios privados de Monagas, de los cuales 34 pertenecen a Andiep, la situación se está regularizando desde el año 2023 y este año los colegios públicos solo recibieron un 10% de la matrícula estudiantil privada», dijo el profesor.

De igual manera precisó que en los colegios privados no se ha generado incrementos en el pago de aranceles, aunque éstas han permanecido generando 70% para cancelación de servicios y pago al personal docente y administrativo, el cual es mayor al decretado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

Cristiani resaltó que existen normas para fijar el monto de las matrículas, las cuales se evalúan desde el mes de mayo, previo estudio económico y en asamblea de padres y representantes.

Morosidad afecta

Pago de aranceles redundan entre 42 y 45% y muchos quedan morosos entre 45 y 50% y por supuesto esto afecta económicamente a los colegios privados que dependen de dichos pagos para a su vez, cumplir compromisos con el personal, y los compromisos legales.

Destacó que en este sentido «los colegios pequeños no soportan la carga impositiva de servicios públicos. La educación privada es por amor, no por negocio, para dar educación de calidad que en las escuelas públicas no se puede por problemas económicos para con el personal, pero se evita cerrar».

Incrementos normados

Finalmente explicó que el aumento de matrículas se encuentra establecido en resolución y no se fijan incrementos a menos que lo determinen los padres y representantes en asamblea. «El Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa supervisa, igual que la Sundee y si algún colegio incrementa sin esta normativa, se formula la denuncia en estas instituciones».

En cuanto a la participación integral, Cristiani destacó que continuamente se forma a los profesores para mantener y mejorar en cuanto a calidad educativa , de manera permanente se realizan conciertos de la Voz Liceísta, la Voz Magisterial, participan en arte, teatro, música danza, festival de aguinaldo, participan en carnavales y otros que convoquen las autoridades y las que se ejecutan junto a la coordinación de cultura de la antigua Zona Educativa.



Cristiani aseveró que no ha habido incrementos de matrícula

Lea También:

Sigues sin acceder al Plan Borrón y CUENTA NUEVA. Apúrate que tienes hasta esta fecha