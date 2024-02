Sociólogos celebran su semana aniversaria en Monagas

Este jueves los sociólogos Mariela Espinoza y Guillermo Velásquez fueron los invitados al programa «La Verdad Radio TV«, moderado por Estrella Velandia en Monagas Visión.

Los profesionales expresaron que el día del Sociólogo se celebró el pasado 11 de febrero, pero decidieron realizar diversas actividades luego del Carnaval, que comprenden una gira de medios, iniciando con su visita al Grupo Comunicacional La Verdad de Monagas.

La socióloga Mariela Espinoza, afirmó que la carrera de Sociología ofrece numerosas bondades, donde es preciso que este profesional analice los hechos sociales y sus repercusiones.

«En vísperas de nuestro día, replanteamos las actividades y exploramos algunos temas a través de los medios. La semana entrante tenemos una jornada en el campus Los Guaritos de la UDO denominada Sociologando, para expresar lo que hacemos en distintas esferas como la educación, en el área de inserción comunitaria, planificación donde tendremos un interesante encuentro».

Manifestó que durante la pandemia del Covid, el rol del sociólogo cobró gran importancia, al apoyar a la población durante el confinamiento, ante casos de depresión, suicidio, abusos intrafamiliares que aumentaron en este período, dejando muchas enseñanzas y material para el análisis.

«En el caso de la Sociología se vio impregnada de temas interesantes con el maltrato y la violencia intrafamiliar, el aislamiento que generó muchas situaciones de indefensión, con cuadros graves de depresión. De igual modo, muchos adultos mayores se vieron afectados por la situación país al quedar solos generando hechos dífíciles como el mantenimiento de estas personas, en realidad fue algo difícil».

En el ámbito de las relaciones sociales, han cambiado los patrones de conducta. En Monagas, «nos movemos en el área educativa, en formación, hacemos trabajo comunitario, en planificación laboramos en ONG, desarrollando proyectos, propuestas, haciendo arqueo de información con respecto a estadísticas, entre otras áreas».

Esas estadísticas e investigaciones se comparan con las de otros países. Con la nueva directiva del Colegio de Sociólogos de Monagas se están reunificando. «Hoy estamos conectados en el desarrollo de distintas propuestas que se han venido cristalizando, en cada uno de los espacios donde ejercemos con una fuerza poderosa en términos de talento humano».

Lo mejor es que todos trabajamos para desarrollar el potencial para un mejor país. «Aunque aún no tenemos una sede, tenemos contacto directo con ONG y otras organizaciones. Por ejemplo, apoyamos a Fundamotriz, Conciencia Ciudadana, la UDO, enlaces con instituciones a nivel organizaciones, consejos comunales, entre otros».

El sociólogo es requerido en la formación de las comunidades, en planificación, registro y análisis de datos, como por ejemplo en el censo poblacional, demográfico, en realidad es un campo muy amplio.

Sociólogo: Una carrera que no es para todo el mundo

Guillermo Velásquez, joven sociólogo nos comentó que en su caso no fue fácil la decisión, porque inició estudiando Construcción civil en el Tecnológico de Caripito y no era su vocación.

Por eso, decidió cambiar a la carrera de Sociología, haciendo test vocacionales online. Y así me inscribí en la UDO Sucre.

«Estoy feliz con haberme cambiado de carrera, pese a lo que muchos me decían, que no conocían un sociólogo que no ande por la calle con una carpeta debajo del brazo, que iba a ser pobre toda su vida».

Explicó que fue una excelente decisión porque la Sociología es un campo científico maravilloso y te cambia la manera cómo percibir el mundo, al buscar la armonía social, al abrir los ojos hacia el mundo y poder ayudar a las personas.

Actualmente, está terminando la tesis para su Doctorado, en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Porto Alegre, uno de los mejores programas de sociología de Brasil, donde la Sociología ha dado pasos agigantados porque han surgido agentes como el Covid que transformó las relaciones sociales.

Los fenómenos surgen y hay que analizarlos, buscar las estadísticas y comprenderlos, igual ocurre cuando hay guerras, con la cuestión ambiental analizada por la Sociología, área que está estudiando, porque «hablamos de la permanencia de la humanidad, no sólo del hombre, sino del ecosistema».

«El IPCC hace advertencias importantes, como las emisiones de gases de efecto invernadero y se verán los efectos del cambio climático. Antes, se comenzarán a sentir porque sus efectos se están observando demasiado rápido, hecho que transformará la vida de la sociedad. Por ejemplo, si hay grandes sequías, los ciclos nunca serán iguales».

La Sociología nos ayuda a comprender el conjunto de relaciones sociales y la problemática de la sociedad mediante la investigación de datos de producción teórica, estando a disposición de la colectividad para colaborar con el país y nuestra entidad.

