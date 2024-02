Gaby Espino vivió un mal momento con Edith González: «Nunca he comido, ni comeré arepas venezolanas»

¡Gaby Espino vivió un mal momento! La actriz venezolana, en una reciente entrevista con el presentador Rodner Figueroa donde compartieron muchas de las vivencias de la talentosa protagonista de «A todo a Corazón» y «Así es la vida», proyectos juveniles donde participó en sus inicios.

Pero un episodio de su carrera profesional, lo recuerda muy en particular tras entrar al mercado mexicano, y darse cuenta de lo difícil que fue trabajar en el país azteca siendo extranjera.

La telenovela «Mundo de Fieras» en 2005 sería estrenada en horario estelar en México, y estaba protagonizada por Gaby Espino y César Evora y por primera vez, la actriz Edith González (+), tenía el papel antagonico, después de ser principal de las grandes producciones mexicanas como «Corazón Salvaje» junto a Eduardo Palomo (+).

«En ese momento quería salir corriendo, literalmente. Me hicieron llorar, yo me decía pero por qué. Yo llegaba al camerino, tenía secuencia y debía usar unos tacones, de pronto los tacones no estaban y me dieron una cholitas pegadas al piso. Le dije a vestuario: yo tengo secuencia, pero estos no son los zapatos… todos se quedaron callados; me mandaban a quitar los zapatos», describió la venezolano uno de los episodios que vivió en la producción.