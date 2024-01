Estos son los refuerzos de Tiburones de La Guaira para la Serie del Caribe 2024

Ya se conocen los refuerzos de Tiburones de La Guaira para la Serie del Caribe 2024, el conjunto escualo ya anunció los jugadores que se suman al equipo para este importante torneo.

Los dirigidos por el manager Oswaldo Guillen se titularon campeones de temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), luego de 37 años sin conquistar un título.

La Guaira venció en la gran final a Cardenales de Lara, en cinco compromisos, ganándose la oportunidad de ser el representante de Venezuela en esta edición de la Serie del Caribe que se jugará en Miami, Estados Unidos.

Refuerzos de Tiburones de La Guaira para la Serie del Caribe

El equipo litoralense ya anunció sus refuerzos para afrontar este reto: Anthony Vizcaya (LD), Silvino Bracho (LD), Jorgan Cavanerio (LD), Jhoulys Chacin (LD), Hernán Pérez (Utility), Alexi Amarista (INF), Wilfredo Tovar (INF), Odúbel Herrera (OF), Ramón Flores (OF) y Wilson Ramos (C).

Además, detallaron que este miércoles 31 de enero darán a conocer el roster completo de los campeones de la pelota criolla para el torneo caribeño.

