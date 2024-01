Wuilker Faríñez no jugará con el Deportivo Pereira ¡Por esta razón fue descartado!

¡Wuilker Faríñez no jugará con el Deportivo Pereira! Todo indicaba que llegaría al fútbol colombiano, pero este conjunto descartó su interés por le guardameta venezolano.

Al parecer, ambas partes no llegaron a un acuerdo a pesar de las negociaciones, porque los exámenes médicos no revelaron los resultados esperados por la institución.

El médico del club, Camilo Lopera, manifestó en una rueda de prensa que, Faríñez no está en condiciones para volver a jugar de manera inmediata.

“Se le hicieron una pruebas esperando, con la mejor intención, que las superara pero médicamente no fue posible. No estaba para tener minutos y no pudo ingresar al club en este momento”, detalló el especialista.

Además, este fue también el motivo por el cual Atlético Nacional no continúo negociando con el criollo, por la falta de condición para jugar de forma inmediata.

Actualmente, Wuilker Faríñez se encuentra como agente libre luego de terminar su contrato con el Lens de Francia y quedar fuera de los planes de Pereira, Millonarios FC y Atlético Nacional, todos del balompié colombiano.

Asimismo, se conoció que el arquero estaría en conversaciones con el Caracas FC para regresar a Venezuela, aunque no hay una información oficial de este caso.

