A 66 años de democracia, oposición continúa la lucha en unidad

Factores de oposición marcharon a lo largo de la avenida Bolívar de Maturín, partiendo desde la Plaza Piar, para recordar que hace 66 años se encuentran luchando por la libertad y la democracia, hoy más que nunca, en unidad, según afirmó el representante de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, seccional Monagas (CTV), Héctor Villalba.

El sindicalista mencionó «estamos rescatando, reforzando, reconstruyendo el espíritu unitario de esa fecha democrática».

Unidos sin distinción

Añadió que «el pueblo unido sin distingo de partidos políticos, sindicatos, estudiantes, juventud, obreros, trabajadores, estamos firmes en defensa de la democracia, sumando el espíritu democrático del 195; a 66 años de esa gloriosa gesta democrática, los hijos de la nación que desean una mejor Venezuela para todos, estamos aquí».

Gremios, sindicatos y trabajadores marcharon por la paz y la libertad

Agregó Villalba que el significado del 23 de enero lo constituye el final de una época de dictadura en el país y el inicio de una democracia próspera, resplandeciente, de libertad para todos, con sus defectos y virtudes, es el mejor sistema que se ha dado en el continente, subrayó.

Paz y progreso

El representante sindical resaltó además que casi 40 años Venezuela los vivió en paz, progreso y libertad, con el recibimiento del progreso campesino, obrero y de todos los trabajadores, basado en la Constitución y las leyes, por lo que marcharon hoy bajo este mismo marco. «El significado del 23 de enero actualmente es la libertad para todos, para los presos políticos, por la unidad sindical, estudiantil y de todos los venezolanos».

Para Celso Rivera, coordinador del Frente amplio y miembro del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), el 23 d enero constituye una fecha emblemática que da paso a la democracia aquel año 1958, cuando se derrocó al general Marcos Pérez Jiménez, bajo la unidad de Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jóvito Villalba y otos grupos lograron la democracia hasta el año 1998.

Por la libertad de presos políticos

«En este momentos celebramos el 23 de enero por la libertad de los presos políticos, por la libertad, democracia, mejor ingresos de nuestros funcionarios públicos, por la salud, por los migrantes y este año la queremos celebrar con la participación de todos los gremios, sindicatos, ONG’s, lleva el mensaje que nos compromete a todos por la Alianza Nacional».

Jubilados y pensionados recorrieron las calles de Maturín por justas reivindicaciones

Asimismo, esta fecha significa para muchos el fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, «que tuvo la decencia de tomar una avioneta e irse del país, pero hoy tenemos una peor porque no permiten una salida democrática, pero llegaremos hasta el final por el cambio que requiere nuestro país», afirmó Félix Guerra.

Fin del gobierno sanguinario

Entre tanto, Pedro Gil dijo que el significado del 23 de enero para los venezolanos, fueron, no solo las obras de Pérez Jiménez, sino también el fin de un gobierno sanguinario, donde no se podía hablar mal del gobierno, porque eran detenidos, sancionados, o maltratados.

«Hoy en día no tenemos nada, no hay gasolina, hay problemas en los barrios, los pensionados no podemos hacer nada con una pensión de 130 bolívares que no alcanza para nada, los muchachos no se pueden preparar en la universidad porque los padres no pueden darle para el pasaje de una semana, no hay albañiles ni otros profesionales, porque muchos se han ido, o trabajan recogiendo basura, por eso deseo que el Gobierno rectifique», afirmó.

Factores democráticos también se congregaron y marcharon este 23 de enero

