Instituto Estadal de la Mujer y la Familia entregó reconocimientos a sus trabajadores

El Instituto Estadal de la Mujer y la Familia (Iemfa) “Doña Felicia Rondón de Cabello”, en un acto lleno de emotividad, reconoció y rindió homenaje a 18 trabajadores, entre ellos jubilados y personal que se encuentra de permisos especiales por sus más de 35 años de servicio.

La institución también entregó a la familia de trabajadores fallecidos reconocimientos post mortem.

La actividad se efectuó en el Auditorio “Lucia León” de la Lotería de Oriente y contó con la participación de la presidenta del Iemfa, Ysis Pérez, y todo el personal del ente.

Pérez manifestó que es grato compartir este encuentro con los trabajadores y sus familiares, que gracias a su disposición de trabajo por muchos años han formado en diferentes artes y oficios a miles de monaguenses.

“Hoy estamos homenajeando a 18 trabajadores que, con su dedicación, su esfuerzo y su gran amor, han dejado huellas en la educación de artes y oficios de nuestra institución, y en todos los monaguenses que han pasado por nuestras sedes desde que era el Cefit. Me siento complacida y me lleno de orgullo. A los que ya no encuentran en el plano terrenal, a sus familiares les doy las gracias”.

Destacó que los trabajadores que recibieron los reconocimientos son trabajadores activos, personal de jubilados y con permisos especiales, así como fallecidos.

El personal jubilado, con permisos especiales y personas fallecidas del Instituto Estadal de la Mujer y la Familia “Doña Felicia Rondón de Cabello”.

