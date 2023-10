Tupamaro sigue recorriendo los municipios por la reincorporación de militantes

La nueva directiva del Movimiento Revolucionario Tupamaro en Monagas continúa activado recorriendo los diferentes municipios del estado con el propósito de reunir la militancia partidista en apoyo al gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro Moros.

Así lo indicó José Arcia, secretario general de dicho movimiento político, quien acotó que hasta ahora han logrado sentar las bases o estructuras municipales en cinco localidades, como son: Bolívar, Ezequiel Zamora, Santa Bárbara, Maturín y Libertador. Para esta semana continuaran el despliegue desde el municipio Uracoa y las zonas restantes para tratar de abarcar el estado lo más pronto posible en miras de las elecciones presidenciales, aportando alrededor de 21 mil votos en la entidad.

Confomrando células

Se trata de una labor que realizará la nueva directiva durante cinco años, cuando se celebre una nueva elección interna. «Vamos a tocar todos los sectores para conformar las células del partido para luego conformar las estructuras municipales. Seguiremos dando continuidad a nuestro trabajo político», dijo.

Contra la barbarie

Asimismo Tupamaro se pronunció en contra de la barbarie que sufre el pueblo palestino tras los contundentes ataques del grupo terrorista Hamas, el cual ha dejado miles de muertes en Israel, Palestina y la Franja de Gaza.

En este sentido, José Zacarías, resaltó que la organización rechaza el genocidio que se lleva a cabo en Israel, «a través de una mediática de las grandes transnacionales hicieron ver la intervención del movimiento Hamas a Israel y eso ha causado un efecto que ya tiene trascendencia mundial, por lo que todos los países se están pronunciando al respecto. Sabeos que hay un movimiento revolucionario luchando en contra del desalojo de Palestina, la Franja de Gaza y eso es realmente el motivo que se desarrolla en ese territorio».

Negociación EEUU es conveniencia

Zacarías reiteró el comunicado de Tupamaro y otros países en rechazo a la agresión que sufre dicha nación. De igual manera sentenció que el Movimiento ha debatido los verdaderos intereses que tiene Estados Unidos cuando ha comenzado a levantar sanciones en materia petrolera y gasífera, el cual no es otro que tener de dónde sacar el crudo, al no tener el mercado de Medio Oriente.

«Esta guerra genera un incremento en el precio del petróleo y es Venezuela el país que le queda más cerca, no es la negociación de romper con las sanciones realmente; es una negociación del gobierno americano porque no tiene otra alternativa con relación al crudo venezolano. Vemos con mucha preocupación que no se cumpla con algunos de esos acuerdos, porque las sanciones en vez de minimizar han ido en constante crecimiento», aseveró.

El Esequibo es de Venezuela

En cuanto a Venezuela consideran de vital importancia la lucha que se lleva a cabo por la recuperación del Esequibo, razón por la cual respaldan el proceso anunciado recientemente para realizar un referéndum el venidero mes de diciembre.

«Recordemos que en Venezuela estamos luchando por la paz mundial, no somos elementos de guerra, nos podemos dar cuenta con lo que pasa en El Esequibo, cuyo territorio es venezolano, solo nos separa el Río Esequibo, Guyana es Guyana, El Esequibo es El Esequibo y es por esta razón que como venezolanos estamos en contra de que se siga tratando de imponer el desalojo de nuestro territorio en nuestro Esequibo», dijo Zacarías.

