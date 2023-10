Prosperi cuestiona si están dadas las condiciones para la primaria de la oposición

⚪ Carlos Prosperi: hasta hoy, yo que soy un candidato presidencial, no sé dónde voy a votar.



🗣 Tenemos que hacer los correctivos desde ya. No podemos llegar al 22 de octubre con incertidumbre, donde las personas no saben dónde van a votar.



📌 Entrevista @Vladi_VillegasP pic.twitter.com/Jz8PDWeTTn