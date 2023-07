Gabriel Oleggini: Fondeem prepara Foro de responsabilidad social para los emprendedores

Gabriel Oleggini, presidente de Fondeem, indicó que a partir de la próxima semana estarán realizando el el Foro de responsabilidades social para los emprendedores en conjunto con las instituciones que brindan el apoyo, donde tocarán el tema tributario.

Oleggini fue el invitado a La Verdad Radio TV, que se transmite a través de Sonora 99.3 FM y Monagas Visión, con Estrella Velandia, donde señaló ya pasó un año y medio desde que se aprobó la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos, por lo que ya es hora de ver los resultados del apoyo de las autoridades a los emprendedores, sobre todo en el caso de textiles, alimentos.

«Es necesario que todos los emprendimientos estén al día con el permiso sanitario, identificación de los productos, porque ya no es justificable que se encuentren en los anaqueles productos con etiquetas que no marquen el RIF, fecha de vencimiento, y cierta información que se le debe ofrecer al consumidor de esa marca», dijo.

Detalló que revisando las estadísticas el 77% de los emprendedores están trabajando desde su hogar y un 33% han podido establecer sus locales, para estos se dictará un curso para que sepan como estar al día con el tema tributario, hay algunos casos que tienen consideraciones fiscales en el sentido que no generan tributos al principio por estar en la fase de arranque de su proyecto, pero la morosidad no debe existir.

«Existe una supervisión para determinar quien está en esa fase de inicio del emprendimiento o ya está un negocio establecido, la realidad es que el emprendedor de hoy será el empresario del mañana, pero hay empresarios que quieren ser emprendedores para obtener el financiamiento», planteo.

Jóvenes emprendedores

Explicó que Emprender joven es una iniciativa del gobernador del estado, Ernesto Luna y que está dirigida a los chamos que quieran emprender, la misma surgió al ver los bajos registros a través de la plataforma de personas en edades de 18 a 29 año, además que considerando que a nivel mundial la edad más baja es de 40, y en Venezuela se ha acortado ese parámetro.

«Los jóvenes deben manejar un punto de vista diferente a sólo un producto, en la fase de captación se han registrado mil 200 chamos que están en la fase informativa», afirmó.

Oleggini explicó que el tema del emprendimiento conlleva el manejo de marketing digital, publicidad, resaltando que los jóvenes ven las criptomonedas como diversión, y ven como más interés el tema de la barbería, alimentos y en el caso de las muchachas la colocación de pestañas, uñas y repostería.

«Los emprendedores deben cuidar los detalles, la marca, la presentación, pues es lo que los va a representar, la calidad del servicio y de su producto, un empaque atractivo y de calidad que maneje un precio que se refleje en lo ofertado», acotó.

«En la oficina hay un stand que muestra algunos de los productos que ofrecen los emprendedores, hay unos jóvenes que trabajan con sublimados con motivo religioso, cuya presentación es espectacular y su costo lo vale», puntualizó.

Detalló que viene una nueva captación de emprendedores jóvenes este fin de semana en las instalaciones de la Catedral a partir de las 10 de la mañana, para el registro sólo deben llevar su cédula de identidad, es una plataforma muy fácil de acceder.

Por otro lado, manifestó que la plataforma de Emprender ha venido mejorando, es más amigable, permite descargar el registro e imprimirlo las veces que se necesita, es oficial, no necesita sello y con él se puede tramitar todos los permisos que requiera el emprendimiento.

«Emprender juntos como plataforma nacional ha registrado 300 mil y en Monagas van mil 500, le sigue el municipio Libertador, Ezequiel Zamora, se permite el registro de cualquier gama de productos «, añadió.

En cuanto al tema del financiamiento, Oleggini precisó que es uno de los vértices de apoyo a los emprendedores, se llaman los 4 F, formación, formalización, financiamiento y las ferias de ventas, continuó explicando que en el 2022 se dio un masivo apoyo, pero se encontró con la realidad que al emprendedor le costó mucho ponerse al día con las cuotas y causando mucha morosidad, frenando esa inversión que se daba, sin embargo el gobernador a través de Emprender joven, busca activar algunas de estas ayudas.

Para aclarar el registro que realizó la oficina del Banco de Venezuela y a la que muchas personas afirman que no hubo respuestas, Oleggini expresó que la entidad bancaria le indicó que este proceso de captación tuvo afectaciones técnicas y que en ese sentido no pudieron dar las respuestas esperadas de financiamientos, llamando a unos y a otros no.



