¡Por fin lo contó todo! Shakira revela cómo se enteró de la traición de Piqué

La cantante colombiana Shakira se destapó en la revista People en Español sobre lo difícil que fue todo el año de su separación y cómo enfrentó la enfermedad de su padre.

Después de un 2022 turbulento, Shakira confesó que no ha sido fácil. No solo por su mediática separación con Gerard Piqué, sino por la delicada situación de salud de su padre, William Mebarak Chadid. «Ha superado un covid, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías —todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo«, manifestó.

Contó que su papá fue a Barcelona a consolarla “cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milan resultó gravemente herido en un accidente».

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba (…) Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. (El) hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, agregó.

Desahogo millonario de Shakira con Bizarrap

Acerca del rotundo éxito de la «Music Sessions #53» con Bizarrap la artista barranquillera expresó: «La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles (…) Conecto con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mí misma, la música fue mi espejo».

A People en Español narró además que su tiempo libre que es poco, “he tenido que dedicar este año a luchar por sacar a flote a mis hijos, mis padres, mi nueva vida fuera de España. Proveer un nuevo hogar para mis hijos (…) Poco a poco lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido».

«Sasha y Milan para mí lo son todo, son la razón de mi vida. Me inyectan una fuerza cada día indescriptible y además me llenan el día a día de alegrías», remató.

