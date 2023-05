El Paseo Bolívar de Maturín se vistió de creatividad con obras de artistas locales

Gracias al impulso que en materia de cultura ha tenido la alcaldesa de Maturín, Ana Fuentes, con el apoyo del gobernador Ernesto Luna; este miércoles 10 de mayo artistas locales expusieron sus obras de arte en una muestra que reunió a los ciudadanos al Paseo Bolívar para disfrutar de las obras enfocadas en diferentes temáticas.

La presidenta del Instituto Municipal de Cultura de Maturín (Imculmat), Brillit Jiménez, informó que con la exposición también estuvieron apoyando las obras de amantes del arte que empíricamente han dedicado tiempo a la pintura como una pasión.

“En nombre de la alcaldesa Ana Fuentes, queremos ofrecer un reconocimiento a nuestros artistas locales que profesionalmente han venido ejerciendo la pintura y también queremos resaltar la iniciativa de aquellos quienes por pasión y amor a las artes, han incursionado con éxito en esta hermosa tarea”, dijo.

Destacó que la actividad fue realizada en perfecta articulación con el Instituto de Cultura del Estado Monagas (Icum).

Añadió que el jueves de la próxima semana, estarán ofreciendo al público los espacios de la Casa de la Cultura “Prof. Inícita Aceituno” para todos aquellos que quieran exponer sus obras.

“Le estamos dando cabida a todo el que quiera venir, a partir de este jueves 18 de mayo, para que exponga sus obras en la Casa de la Cultura para ir dándolas a conocer”, agregó la presidenta del Inculmat.

Reconocimiento

La celebración del natalicio del artista venezolano Armando Reverón, considerado uno de los más importantes del siglo XX en América Latina, fue propicia para hacer un reconocimiento al trabajo del patrimonio cultural viviente José Fornes, destacado maestro de las artes en Monagas, quien manifestó ser profundamente “reveronista”.

“Yo me considero profundamente reveronista, porque en ninguna parte de América latina hay un ser que haya dejado un legado tan importante como Armando Reverón. Cada vez que celebramos esta fecha, nos sentimos orgullosos y comprometidos, no solo a dar ánimo a las nuevas generaciones y a prepararlos, sino a no dejar nunca de educarlos para lo bueno, para lo hermoso”, dijo el artista.

