Neida Montiel: Autoridades deben voltear la mirada al Pedagógico

La profesora Neida Montiel, decana de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel), manifestó que en la institución pese a que sigue existiendo una crisis de infraestructura, siguen activas las clases de las 14 especialidades.

La profesora fue la invitada a La Verdad Radio TV, que se transmite a través de Sonora 99.3 FM y Monagas Visión, con Estrella Velandia donde explicó que a raíz de la pandemia las instituciones fueron dejadas a la deriva y las autoridades no tomaron las previsiones de seguridad que eran requeridas, quedando a merced de la delincuencia y donde la Upel fue desmantelada.

«La noche de este domingo 5 de marzo hubo otro robo, a la 1 de la madrugada una vecina de uno de los sectores cercanos a la Universidad me llamó indicándome que había demasiado ruido en el área del gimnasio, efectivamente estaban desmontando el techo, en el llamado a los efectivos policiales ya a su llegada, solo quedaba medio techo”, afirmó.

«El ente regional tiene que voltear a ver la institución, en otros países del mundo la educación es primordial, lo que aquí no ocurre», manifestó.

Destacó que no hay transformadores, no hay agua, no hay techo, no hay nada, la delincuencia se ha ensañado contra esta casa de estudios.

«Nos han prometido villas y castillas sin cumplirse nada, la vigilancia es propia de nosotros, el profesor Cosme Arzolay prometió cuando estuvo de manera interina como gobernador de Monagas, luz, agua, funcionamiento de algunas áreas, y no hizo nada, luego el volvió cuando ya no tenía ese cargo y preguntó una vez más las necesidades y se le reiteraron las mismas necesidades», acotó.

Montiel señaló que dentro de la gestión actual hay profesionales de la docencia que egresaron de la Upel e incluso que dieron clases, pero que ninguno se ha volteado a ver al Pedagógico de Maturín, acción que expresó, les genera un gran dolor.

«Apelo a la conciencia, a la sensibilidad, porque la Universidad no somos los profesores que estamos allí, somos todos, incluso los que pasaron por allí y que muchos ahora hacen vida política. No, no se puede perder esa sensibilidad y allí entra la pregunta ¿Por qué tanto olvido hacia esta institución?«, agregó.

En la actualidad, la Universidad cuenta con una matrícula de 2 mil 800 estudiantes, después de haber tenido 17 mil.

«Se está haciendo un esfuerzo propio con los pocos recursos, gracias al amor que se le tiene a esta escuela que los formó, no se puede ser indiferente y no atender las necesidades primarias, nos hemos dirigido a los organismos competentes, a la Gobernación sin respuesta, al Iaman para la recolección de basura, Aguas de Monagas sí nos lleva cisternas para solventar la limpieza de los baños, la luz ha sido un trabajo del personal de mantenimiento con tomas improvisadas, focos que se compran», precisó.

Profesora Neida Montiel, decana de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Maturín.

Lea también:

Marilyn Herrera: 80% de técnicos prácticos no cuentan con certificación

¿Qué te ha parecido? +1 2 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram