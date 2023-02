¡Triste noticia! Mónica Pasqualotto contó el porqué está de duelo

A través de su cuenta de instagram la actriz y presentadora Mónica Pasqualotto, compartió entre sollozo, la razón que la mantuvo alejada de las redes sociales.

Y es que la noticia que revelo mediante un video a todos sus seguidores, contaba que recientemente había sufrido una pérdida gestacional.

Detalló que todo pasó luego de que el pasado 23 de diciembre decidiera, junto a su esposo Ralph Kinnard, realizar la transferencia de un embrión que tenían congelado.

En su relato la actriz manifestó que muchos le preguntaban por qué no estaba activa en las redes sociales y que después de pensarlo y conversarlo con su esposo Ralph decidió contarlo.

Pasqualotto explicó que el embrión había arrojado resultados positivos, pero, en el momento en el que asistieron a la consulta de rutina semanas después, los médicos le informaron que no había latidos.

La también locutora no aguantó el llanto mientras hablaba indicando; “Semana 10, llegamos, por primera vez había tenido náuseas, yo nunca he sentido malestar de náuseas, empieza a hacer el ultrasonido y de repente lo veo como callado revisando el ultrasonido. Había como un silencio y paré la cámara, y cuando paro la cámara le digo ‘no tienes buena cara’ y en ese momento me dice ‘Mónica, no hay latido’”…

Con palabras entre cortadas por la tristeza, Pasqualotto expresó todo el dolor que siente tras la pérdida que sufrió, y compartió con los usuarios de la red social que la sensación de desesperación y ahogo que ha sentido pasará en algún momento.

Dejando ver que el vacío que se siente, es como querrer borrar el momento y salir de todo y decir ya, salir de ese mal sueño, afirmando que es importante sentir el proceso, sentir el dolor, sentir el duelo.

«No importa si no tienes hijos, si tienes hijos y si fue a la semana cinco apenas te enteraste o si fue a la semana 20, el dolor puede ser inmensamente profundo”, acotó.

Mónica Pasqualotto y su pequeña familia.

Mónica junto a su esposo y sus dos hijos.

Lea también:

Esto dijo el actor Luciano D’ Alessandro a los migrantes que no respetan las leyes