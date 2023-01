Luis Machado: Primarias deben ser transparentes y con participación de todos

Luis Machado, coordinador del Frente Amplio Venezuela libre (FAVL) y diputado del Consejo Legislativo Socialista del estado Monagas (Clsem) expresó que tanto a nivel nacional como en el estado están exigiendo unas primarias con la participación de todos los factores de la oposición para escoger a un candidato unitario que no sea seleccionado a dedo como se había venido haciendo.

Machado fue el invitado a La Verdad Radio TV, que se transmite a través de Sonora 99.3 FM y Monagas Visión, con Estrella Velandia donde indicó que el proceso de las primarias para las presidenciales ha venido avanzando, con la elección de la comisión de organización a nivel nacional y que ahora será establecida una en el estado que estará conformada por la participación ciudadana.

«Con la participación de personas que no han militado en ningún partido, se busca que el proceso sea neutral, queremos una elección de primarias lo más transparente posible, para recuperar la confianza del país.», precisó.

Cronograma

Machado detalló que el año pasado la comisión nacional estimó como fecha para las primarias entre el 24 a 25 de julio, pero la verdad es que ya los candidatos están de gira en el país llevando su mensaje de cambio y de todos ellos el pueblo definirá quien se enfrentará en las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro, quien es el que se vislumbran como candidato del oficialismo.

«Queremos que sea el ciudadano quien elija y le brinde el respaldo a un candidato único, y el resto de las candidatos deberán brindarle su apoyo y seguirlo», afirmó.

Explicó que la oposición tiene una sola línea y es las primarias, resaltando que todos aquellos que quieran un cambio se pueden inscribir, sin ser o no político, pero cuando se elija uno ese será el que enfrentará a Maduro, la idea es que sean dos candidatos los que se midan en las presidenciales uno de oposición y uno del oficialismo.

«Ante un proceso de selección con participación abierta, no debería salir una vez sea escogido un candidato unitario, otro que se diga ser de la oposición», acotó.

Por otro lado, manifestó que la tarjeta de Voluntad Popular está judicializada al igual que la de Primero Justicia, pero que parte de las negociaciones en México, es que sean liberadas y devueltas a sus autoridades originales.

«El problema en Venezuela es político con docentes protestando, con un dólar disparado, sin libre comercio, con un salario que no alcanza para nada, al ir a unas elecciones primarias libres se puede lograr legitimar el poder de una de las dos asambleas que existen en este caso la que no es del gobierno», añadió.

«Tener dos asambleas, le hace daño al país, porque el principal poder es el legislativo, y cuando se está en una diatriba, el país no avanza. La idea es buscar que sea reconocido el poder ejecutivo y el legislativo», agregó.

Venezuela tiene una hiperinflación que se come el salario

Machado explicó que habían convocado la marcha con el recorrido por la avenida Bolívar, sin embargo de la nada el oficialismo en el estado hizo el llamado a una para cubrir la misma ruta, en ese sentido para evitar conflictos se cambió a la calle Azcúe.

«El gobierno no tiene la capacidad de aumentar el sueldo, y de hacerlo la inflación lo va a hacer desaparecer, no se puede maquillar la verdad, tenemos un estado que no produce», apuntó.

Recursos aprobados ante el Clsem deben ser invertidos donde exista mayor prioridad

El diputado enfatizó que su mayor deseo sería que los presupuestos aprobados por el Clsem deberían ser invertidos es cosas de mayor prioridad como la salud.

Machado rechaza que exista una remodelación del Polideportivo, que pese a que él mismo la aprobó, por cuanto el Ejecutivo debería usar ese recurso para el Hospital Central que tanto lo necesita.

«Sabemos que lo que se aprueba no podría cubrir todas las fallas que tiene la infraestructura del principal centro de salud de la ciudad, pero solventaría algo, siempre hemos dicho que no seremos piedra de tranca, pero hay cosas de mayor prioridad y en este caso, es la salud», puntualizó.

«Yo en el lugar del mandatario regional estaría reunido con el Ministro de Salud para recuperar el hospital, porque las personas al llegar allí no tienen insumos, medicamentos, nada y allí se mueren por falta de ellos, a esto se suman las 581 comunidades del estado, que es donde se observa la verdadera realidad de los ciudadanos», puntualizó.

Precisó que en los cambios que fueron realizados en las comisiones, fue movido a la indígena y cambio climático, resaltando que si el maturinés está olvidado con los servicios, esta población está peor, pese a que la población indígena de Buja pertenece a Maturín.

«Es un error de los colegas, decir una y otra vez, que todos los problemas son culpa del bloqueo y las intervenciones, hay sanciones, pero para los altos mandatarios, no contra el pueblo», señaló.

