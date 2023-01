Esto publicó Gerard Piqué en Twitter y no cesaron los comentarios

El exfutbolista Gerard Piqué ha sido tendencia en redes sociales desde que su ex pareja Shakira estrenó su canción con Bizarrap “Music Sessions #53” inspirada en la novela que han protagonizado desde junio 2022 por su separación tras 12 años de relación.

«Perdón que te salpique» «claramente», «una loba como yo no esta para tipos como tú» son algunas de las frases de la nueva canción que ya posee más de 70 millones de reproducciones en YouTube convirtiéndose en la canción con mayor alcance a pocas horas de su estreno.

Aunque el exfutbolista no ha emitido ningún comentario, los seguidores en redes sociales no cesan, enviándole mensajes sobre la canción de su ex. Piqué este domingo trae una nueva liga de fútbol, llamada La liga de los reyes, luego de su salida del Barcelona FC.

Comentarios a Gerard Piqué de los usuarios en redes sociales

«TE VAS a enterar. @KingsLeague«, publicó Piqué y los usuarios en Twitter solo le recordaban el tema de la colombiana, entre ellos, «Es capaz de aparecer el domingo con un Twingo y un casio yo si pasa eso me levanto y me voy!», comentaron.

«Esperemos que no te salpique todo lo que está pasando.» Fueron algunos de los comentarios hacia el ex de Shakira que sigue enfocado en su Liga deportiva.

Otros usuarios le dedicaron frases en imágenes que conmocionan las redes sociales tras este nuevo escandalo por el nuevo tema.

Meme de Gerard Piqué

Lea también: Adivina qué respondió Clara Chía a la canción de Shakira y Bizarrap