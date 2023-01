Trabajadores de Sidor en Puerto Ordaz exigen dolarizar sueldos de forma permanente

La mañana del miércoles 11 de enero unos 1.000 trabajadores de Sidor se mantenían luego de 48 horas frente al portón 4 de Sidor en Puerto Ordaz, estado Bolívar, en una manifestación pacífica para exigir que la empresa del Estado dolarice los sueldos de forma permanente.

«Anoche a altas horas fue cortada la luz a la altura del sitio de la vigilia». Empleada de Sidor

Para la mañana del miércoles se unieron otros trabajadores de empresas básicas, representantes del sector educación y salud, y miembros de la sociedad civil.

Según reporte de Correo del Caroní, los trabajadores que están manifestando desde hace más de 2 días, rechazaron un acuerdo económico ofrecido por la estatal para que levanten la protesta que iniciaron en la avenida de los Trabajadores, arteria vial que enlaza Ciudad Bolívar con Puerto Ordaz. Los protestantes enfatizaron que seguirán impidiendo el paso hasta que algún representante de la directiva les dé respuestas acordes con sus peticiones.

Manifestantes de Sidor rechazan «bonos»

Manifestantes afirmaron que «una autoridad de Sidor ofreció un acuerdo económico a los empleados, que consistía en pagarles un bono de 200 dólares este 10 de enero y otra compensación económica de 400 dólares para el 13 de enero, con la condición de que terminaran la protesta».

El acuerdo fue rechazado por los manifestantes, quienes exigen retribuciones que tengan incidencia en sus quincenas, no bonificaciones y, además, ratificaron la solicitud de que sus sueldos sean dolarizados y anclados a la tasa de cambio ofrecida por el Banco Central de Venezuela.

“Ayer vino la abogada y trajo una propuesta de 200 dólares para hoy. Un bono de 200 dólares y 400 dólares para el viernes. Nosotros no estamos pidiendo bono, estamos pidiendo salarios. No queremos comida para ahorita y hambre para mañana. No aceptamos eso. Hasta ahora solo ella ha venido”, destacó uno de los trabajadores.

Trabajadores de Sidor aseguran que no cesarán la manifestación hasta recibir respuestas favorables. | Foto: Cortesía Correo del Caroní

Con información de ND

Lea también: Sector aduanero registra una actividad de 30 % por encima de 2021