Adriana Azzi: Horóscopo semanal del 25 al 31 de diciembre de 2022

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en el horóscopo de la semana del 25 al 31 de diciembre de 2022 y los números de la suerte.

La astrologa venezolana Adriana Azzi entrega a sus seguidores un análisis detallado de cada uno de los signos del zodiaco y dejar claro el mensaje de los astros para cada.

Adriana Azzi goza de la credibilidad de una carrera signada por la responsabilidad y el compromiso con sus seguidores.

ARIES

PALABRA CLAVE: Abundancia

NÚMERO DE SUERTE: 7042

COLOR DE SUERTE: Rojo

GENERALIDADES: No te limites a la hora de proyectarte o desear un cambio o mejora. Buenas noticias de familiares o amigos lejanos. Oportunidad. Cuidado con lo que dices sobre ti misma delante de personas que en realidad no te entienden. Momento de crisis emocional o de intensidades afectivas que se expresan vía chat. Recibes un regalo de dulces. Un nuevo inicio. Decisiones apresuradas. Firmas. Viajes soñados, encuentros deseados con amistades cercanas.

TRABAJO: No se trata de que comiencen a llover billetes del cielo, sino de que te propongas conseguir tus logros personales con la mente clara y positiva.

SALUD: Elimina el estrés del cuerpo y el cuerpo se regenerará. Puede curarse a sí mismo.

AMOR: Atraerás a tu vida todo aquello a lo que le des tu atención, energía y concentración. Necesitas que otros entiendan tus prioridades.

PAREJAS: Debes dar una pronta repuesta. Se propone buscar un consejero. Uno exige y el otro no cede… así no se llega a ninguna solución.

SOLTEROS:Sé agradecido por lo que tienes, y vas a terminar teniendo más. Recibes la llamada que esperas.

FAMILIA: Situaciones del pasado que no permiten un sincero acercamiento un familiar. Se conversa sobre una propiedad.

MUJER: Debes prevenir para no lamentar. Algo estético o facial no te caería mal. Elige lo que quieres. Propuestas. No confías en hermana o cuñada.

HOMBRE: Es el tiempo de ponerte en primer lugar a ti mismo. Te presentarán declaraciones amorosas que te llenan el corazón. Algo con un celular y los mensajes guardados.

ADVERTENCIA: La abundancia no es algo que adquirimos, es algo con lo que nos conectamos.

TU FRASE PARA ESTA NAVIDAD: «Todo lo que el espíritu desea con fuerza, el espíritu lo alcanza».

TAURO

PALABRA CLAVE: Cambios

NÚMERO DE SUERTE: 1340

COLOR DE SUERTE: Azul celeste

GENERALIDADES: Surge de tu profundo ser una nueva visión sobre la vida y el interés en cosas nuevas. Hecho curioso con matas o flores. Ahora te sentirás más libre de hacer lo que quieras. Ahora sabes que debes dar un paso pues estas a Finales de un ciclo por voluntad propia o del destino. Conocerás un nuevo sitio. En un sitio cerca de unas mesas Conocerás a nuevas personas.

TRABAJO: Logras hablar con alguien que te interesa. Mujer robusta de cabellos pintados habla de ti a tus espaldas.

SALUD: Cuida el peso.

AMOR: necesidad de establecer límites y finales para que la vida vuelva a resurgir. Saber decir adiós, y para ello hay que terminar con todo lo que no es necesario.

PAREJAS: Pruebas. El amor a veces exige sacrificios. Uno de los dos tendrá que ceder si quieren seguir juntos.

SOLTEROS: Cambios en tu estilo de vida e incluso en tu vestuario. Reaparece un amor.

FAMILIA: Se reparan situaciones conflictivas en provecho de lo que verdaderamente es importante para ti. Hecho curioso con una mascota y un adorno o arreglo navideño.

MUJER: Amiga con un comentario inapropiado. Embarazo con alegrías. Nuevos encuentros con una persona con la que te estás dando una oportunidad. Celebras un brindis con mucha felicidad y entusiasmo por un nuevo plan.

HOMBRE: Un cambio de suerte con nuevos acontecimientos. Nuevos contactos con personas que te dan ayuda económica. Si no te valoran vete, no te merecen.

ADVERTENCIA: No te angusties por lo que va a pasar sólo ocúpate del hoy.

TU FRASE PARA ESTA NAVIDAD: Equilibrar emociones, elegir amarnos sobre todas las cosas, poner orden y cerrar ciclos. «Cierro la puerta que conduce a lo que no tiene razón de ser»

GÉMINIS

PALABRA CLAVE: Desafíos.

NÚMERO DE SUERTE: 9914

COLOR DE SUERTE: Dorado

GENERALIDADES: Tu concentración mental te puede ayudar a dejar tus problemas atrás, dando lugar a tiempos mejores. Vencerás a tus enemigos. No escuches tantos chismes de una mujer mayor. Los enemigos te ven y te siguen en la redes, pero tu ángel de la guarda te acompaña. Un enemigo derrotado. Llegarás a una meta o lugar con esfuerzo, pero Llegarás. Hecho curioso en licorería o una botella de licor muy especial. Brindis. Algo con un pergamino o diploma.

TRABAJO: Cautela con la envidia. Necesitas un talismán de protección. Algo positivo emerge de dolorosas y/o estresantes situaciones.

SALUD : Nervios y ansiedades.

AMOR: El secreto de la fe es seguir adelante a pesar de las decepciones. Tendrás que intentarlo, una y otra vez, porque lograrás lo que deseas.

PAREJAS: Es importante hacer frente a los problemas desde un punto de vista racional. Un whatsapp que te trae alegrías inconmensurables.

SOLTEROS: Placeres dentro del agua. Necesitas llegar a tiempo a un lugar. Un viaje. Comenzarás el año con una gran fortaleza en reserva.

FAMILIA: Reuniones y festividades. Pasatiempos compartidos. Hecho curioso con una lámpara a la que le falta un bombillo.

MUJER: Hay un disgusto dentro de ti que debes liberar para sentir nuevamente paz. Una señora un poco loca te puede desequilibrar, aléjate de dificultades innecesarias. Planificas un encuentro con alguien en otro lugar.

HOMBRE: Saldrás de dudas y sabrás lo que vas a decidir. Una entrevista importante. Desconfía de una mujer de senos grandes que se aproxima a ti con interés. Declaración amorosa.

ADVERTENCIA: Cautela con enemigos ocultos.

FRASE PARA ESTA NAVIDAD: «El deseo de triunfar debe ser mayor que el miedo a fracasar».

CANCER

PALABRA CLAVE: Protección

NÚMEROS DE SUERTE: 2185 COLOR DE SUERTE: Beige

GENERALIDADES: Unión familiar. Se afianzan lazos de confianza entre los miembros del hogar. Estarás ansiosa por cambios inesperados en la casa o por cambiar de vivienda. Algo curioso con un peso. Querrás realizar actividades deportivas o juegos de mesa. Contemplarás a un(a) niño haciendo algo tierno y te conmoverás. Un hombre educado y culto será muy comprensivo contigo.

TRABAJO: Actuarás objetivamente para no dañar tu imagen de persona correcta. Firma de nuevos contratos en favor de tu evolución profesional.

SALUD: La tranquilidad emocional es fundamental para tener una buena salud

AMOR: Pasarás de eso sin novedad. Los solitarios seguirán solos y los noviazgos pasarán una temporada de altibajos que sólo se resolverá con una buena comunicación.

PAREJAS: Comprensión y apoyo mutuos, piensa en recuperar espacios de comunicación pues quienes los han distanciado no son terceras personas, sino la búsqueda del equilibrio económico y los compromisos.

SOLTEROS: Controla ingresos y egresos para sacar una media adecuada y cubrir todos tus gastos adecuadamente.

FAMILIA: La persona más digna, más respetada, debe ser siempre el líder en la familia.

MUJER: Momentos de alianza para defender intereses mutuos, tuyos y de alguien importante para ti. Escucha el consejo de tu mentor o asesor en inversiones futuras y de rápido crecimiento pero que son riesgosas. Sexo-afectividad bien canalizados. Posibles fertilidad y embarazo. Ventajas económicas.

HOMBRE: Trámites y asuntos bancarios con florecimiento. Hecho importante con moneda extranjera. Habrá problemas en la ampliación de una estructura de negocios que piensas en función de que te sea favorable pero le das la vuelta y aclaras el camino. Se destraba un asunto que te obstaculizaba.

ADVERTENCIA: Cuando escuches las confesiones de esa persona, no te quedes tú con sus cargas emocionales. Suelta y libera.

FRASE PARA ESTA NAVIDAD: «Siempre puedo actuar cortezmente, en toda circunstancia»

LEO

PALABRA CLAVE: Afecto

NÚMEROS DE SUERTE: 3578

COLOR DE SUERTE: Plateado o gris muy claro

GENERALIDADES: No peques de inocente ni te pases de list@. Cuídate de cómo te expresas verbalmente en las reuniones familiares. Temperamento. Podrás manejar muy bien tu presupuesto en lo que queda de mes. Entra y sale dinero pero igualmente te recuperarás. Aprovecha esta coyuntura. Receso o vacaciones. Cuando hay ausencia de autoridad en un hogar, cada quien hace lo que le da la gana.

TRABAJO: Cuídate de gastos improductivos. Aunque estés bien aspectada debes estar atenta a trampas o a que te busquen por intereses económicos o de poder e influencia y te utilicen.

SALUD: Estabilidad. Muy buenas energías salvo uno que otro achaque.

AMOR: Utilizarás estrategias de seducción con base en la mirada y la sonrisa para conquistar a una persona que te gusta enormemente.

PAREJAS: Se aclaran malos entendidos. Tanto el exceso como la falta de sexo, tienen consecuencias. La pasión y los actos de locura exótica afianzan la relación.

SOLTEROS: Tendrás el poder y la claridad para cambiar viejos esquemas conductuales. Inversiones. Sensualidad activada.

FAMILIA: Cuenta con ese miembro de la familia confiable y diligente.

MUJER: Hombre blanco con rasgos finos pero curiosos en el rostro entra en tu vida para provecho personal y profesional. Reuniones y celebraciones con alegría. Triunfo en relaciones familiares, de amigos y afectivas.

HOMBRE: Recibes noticias sorprendentes y agradables. La suerte te acompaña. Comunicación frecuente con el extranjero. Hecho curioso con la Biblia.

ADVERTENCIA: Perseverar para lograr un objetivo no es malo, lo que es malo es pensar que todo vale a la hora de querer lograrlo.

FRASE PARA ESTA NAVIDAD: El afecto, compartir alegrías y bienestar es justamente el objetivo de las buenas relaciones sociales. «Magnanimidad, ningún tipo de egoísmo»

VIRGO

PALABRA CLAVE: Concentrarte

NÚMEROS DE SUERTE: 4460

COLOR DE SUERTE: Azul rey

GENERALIDADES: Evolución personal gracias al apoyo espiritual-astral. Tendrás una clara visión de las intenciones de una figura masculina en el hogar. Valorarás una amistad por su sinceridad y objetividad al emitir juicios acerca de un problema personal. Cuida la tensión arterial. Invertir en algo que no conoces bien puede ser improductivo en estos momentos, espera hasta el próximo mes.

TRABAJO: Cambios en las estructuras jerárquicas que tendrás que analizar con estrategia Te sorprende un ofrecimiento de un jefe o socio. Asunto serio y de gran responsabilidad que tendrás que asumir.

SALUD: Cuidado con los procesos gripales o de catarro por cambio radical de clima.

AMOR: Practicarás la seducción, sin proponértelo frente a un ser especial. Picardías con hermano o amistad de un(a) gran amigo.

PAREJAS: Se darán una tregua para evitar discusiones y conflictos innecesarios por discrepancias de opiniones acerca de un plan.

SOLTEROS: Festejarás un reencuentro con amigo de la infancia. Viajes que te harán gastar mucho dinero. Aceptarás los retos de otros frente a ciertas determinaciones personales que debes tomar para buscar tu felicidad.

FAMILIA: Conversaciones en las que se proyectan cosas positivas que te ayudan a mirar el panorama desde otro punto de vista.

MUJER: Ambiente agradable para aquellas que la pasan sólo con su pareja. Se fortalecerán vínculos con familiares de tu pareja gracias al espíritu con el que se reúnen este año. Sabiduría al hablar te traerá prometedores beneficios.

HOMBRE: Proyecto cuyo florecimiento había tardado por la influencia negativa de una persona, lucirá posible a partir de ahora. Se aclaran ideas que serán apoyadas por un grupo o persona interesada. Un abrazo navideño que te hará mucha falta.

ADVERTENCIA: Deja el apego a lo que al final te resta energía y lucha por los valores familiares.

FRASE PARA ESTA NAVIDAD: La disciplina y la determinación te ayudarán a superar los obstáculos. Deberás hacer uso de ellas para modificar las cosas. «Autodisciplina y voluntad»

LIBRA

PALABRA CLAVE: Sabiduría

NÚMEROS DE SUERTE: 3078

COLOR DE SUERTE: Plateado

GENERALIDADES: Pendiente de una reunión importante para consolidar un plan, pero no sabes si llevarla a cabo esta misma semana o si dejarlo para después del 10 de Enero. Nuevas fuentes de ingresos. Grata noticia de inversión con familiares. Avances importantes de un proyecto. Una relación avanza en medio de incertidumbres y falta de respuestas. Algunas reflexiones sobre tu carácter. Contacto con políticos. Te invitan a participar en un evento.

TRABAJO: Se afianza el compañerismo y la camaradería. Compartirás momentos sociales con amigos y compañeros fuera del entorno laboral.

SALUD: Enrojecimiento o Irritación en un ojo. Tratamiento de hígado graso o ligera inflamación en la vesícula.

AMOR: Tomarás más en serio una relación. Erotismo, seducción, un beso especial. Deseo de estar con alguien se te hará realidad.

PAREJAS: Superar crisis después de una llegada con retraso que genera reclamos. Asunto favorable en sitio de montaña, playa o de entretenimiento.

SOLTEROS: Libertad para amar y ser amad@.

FAMILIA:

MUJER: Secretos. Querrás que se ocupen más de ti. Sentirás apatía por parte de tu pareja unos días y te parecerá sospechoso. Evita ser despótic@ y autoritari@. Viaje romántico. Mayor comprensión. Avance a nueva forma de vida.

HOMBRE: Contrariedad con persona bajita. Pendiente de un encuentro clave. Logro de mayor estabilidad económica. Optimismo con un plan que tienes para el año que viene.

ADVERTENCIA: Si algo sucede y trastorna los planes, sé como el agua, flexible, adaptable.

FRASE PARA ESTA NAVIDAD: Vive el amor intensamente, las emociones, la felicidad compartida pero sobre todo, el crecimiento espiritual. «Mi felicidad es duradera».

ESCORPIO

PALABRA CLAVE: Despertar

NÚMEROS DE SUERTE: 3168

COLOR DE SUERTE: Amarillo claro

GENERALIDADES: Te disgustarás contigo misma por una actitud agresiva hacia un ser querido, recapacitarás. Mes en el que deberás afianzar la unión familiar y el perdón hacia el prójimo, lo has logrado? Mira que falta poco para que termine el año. Amiga te aconsejará para que no hagas algo que te puede perjudicar. Conocerás a persona agradable e interesante durante una cena o salida nocturna. Te enterarás de divorcio de ser querido.

TRABAJO: Sentirás que tu jefe o una autoridad está por debajo de ti en conocimientos. Aumento o bonos especiales. Reclamarás un dinero que te corresponde por derecho.

SALUD: Sensación de ahogo, de que te falla la respiración o de tener una fosa nasal tupida o tapada.

AMOR: Conversación profunda con una persona especial.

PAREJAS: Vencerás intriga de una mujer que dice muchas cosas en contra de tu pareja. Se aclaran ideas. Resoluciones que te llevarán a una vida más estable.

SOLTEROS: Recapitular los recuerdos del año que termina y sanar. El fin de una situación. Hecho curioso con un dulce. Renovaciones. Renacimientos.

FAMILIA: Te escogerán para liderizar un plan familiar. Ajetreos por celebraciones que perturban las actividades cotidianas.

MUJER: Fin de una espera. Planificarás cómo reconquistar a ese ser especial. Te alejas de alguien que te gusta pero por el cual sufres y te acercas a alguien que te permite estar en control. Un regalo que no llegó a tiempo.

HOMBRE: Necesidad de evaluar te llevará a unos días introspectivos. El ave fénix se levantará de sus cenizas. Cambios favorables. Nuevos hábitos.

ADVERTENCIA: Las decisiones cruciales suelen alterar el curso de la vida.

FRASE PARA ESTA NAVIDAD: «Éste es el momento de los grandes cambios».

SAGITARIO

PALABRA CLAVE: Transición

NÚMEROS DE SUERTE: 4521

COLOR DE SUERTE: Blanco

GENERALIDADES: Fin de ciclo y comienzo de otro que será más fructífero si aprendes a cerrar el pasado. Mejoran las relaciones entre amigos y familiares. Buen momento para evaluar los logros en este año. Hecho importante en una frutería. Celebraciones. Planificarás viaje en compañía de tus seres queridos. Se fortalecen lazos con persona mayor de quien te habías distanciado. Revalúas situación laboral. Disfrutas de un nuevo entorno o lugar.

TRABAJO: Negociación productiva con amiga de la infancia o ex. No titubees en aceptar una nueva propuesta o estrategia de negocios, te irá muy bien.

SALUD: Tendrás malestares por la columna que se te aliviarán con relajantes musculares.

AMOR: Prevalecerán los valores morales y las virtudes personales para tomar determinaciones en una relación afectiva.

PAREJAS: Sabrás reconocer lo bueno y lo malo en una relación para emprender cambios positivos de actitud y mejorarla.

SOLTEROS: Capacidad para aceptar opiniones distintas acerca de la vida. No todos tenemos las mismas posturas.

FAMILIA: Elecciones obligatorias que producirán cambios favorables. Alguien se come todo lo más sabroso y te deja sin nada.

MUJER: Alegrías por saludos y conversaciones con personas a las que les profesas inmenso cariño. Hecho curioso con una dirección. Cálculos finales para hacer cambios o tomar acciones conclusivas.

HOMBRE: Apego por familiares queridos que están lejos. Resuelve problemas que generan egresos significativos.

ADVERTENCIA: Verás todo más claramente cuando asumas lo que es real y lo separes de las fantasías.

FRASE PARA ESTA NAVIDAD: «Preparo un nuevo y positivo comienzo»

CAPRICORNIO

PALABRA CLAVE: Compromiso

NÚMEROS DE SUERTE: 5708

COLOR DE SUERTE: Verde

GENERALIDADES: Obtendrás una nueva visión de tu vida, de lo que persigues y del mundo que te rodea. Se solucionarán problemas pendientes desde hace tiempo. Mostrarás indiferencia y te mantendrás al margen de situaciones que crees que no te conciernen. Te comprometerás contigo misma para obtener resultados. Tendrás algunas satisfacciones personales que no esperabas. Hecho curioso en una panadería.

TRABAJO: Necesitarás ponerte al día con la última tecnología. Canalizarás tu energía en el aprovechamiento de tu capacidad creativa.

SALUD: Dolores a un costado del cuerpo que pueden ser señal de mal funcionamiento de un órgano.

AMOR: Preocupaciones infundadas. Intentos positivos de ponerte creativa en el amor.

PAREJAS: Días positivos con mayor apertura y capacidad de sentirte en plenitud amorosa. Tu pareja te escucha atentamente. El hijo pródigo.

SOLTEROS: Conversación muy sincera con un hermano. Proposiciones concretas y factibles. Posibilidad de concluir con éxito una negociación pero el cierre positivo definitivo no se dará sino hasta el mes entrante.

FAMILIA: Muestras mayor interés en niños de la familia menores a diez años. Nuevas técnicas o tecnologías te exigen estudiar para no quedarte atrás.

MUJER: Aprovecharás tu experiencia para ser la maestra de tu propio destino. Problemas de insomnio. Puede que un hombre te esté haciendo magia. Desarrollas una habilidad especial.

HOMBRE: Comenzarás a proyectar una estrategia que te sea favorable en un asunto que haces en sociedad. Un proyecto de gran potencial. Preocupado por un dinero. Un éxito.

ADVERTENCIA: Evita todo rencor que produzca dolor.

FRASE PARA ESTA NAVIDAD: «Mis temores no se materializarán, toda mi ansiedad ha de transmutarse en Fe y Esperanza».

ACUARIO

PALABRA CLAVE: Alegría

NÚMEROS DE SUERTE: 6501

COLOR DE SUERTE: Naranja amarillento

GENERALIDADES: Actitud positiva para desbloquear esos detalles que entorpecen tu evolución en el tu vida sentimental. Discusión con mujer de cabello muy liso, delgada o menudita, traerá problemas o daños colaterales frente a un ajuste de cuentas. Tendencia a comer demasiado. Lo que no pasó, no sucedió por una causa y esa causa, se revelará a ti muy pronto. Situación que equilibrar con unas niñas.

TRABAJO: Tendrás que ser más abierta y a la estabilidad aparente que te brinda tu actual empleo sumarle ganas y propósitos definidos.

SALUD: Dolor en una mano o brazo, puede ser por el uso del celular o de un teclado inadecuado.

AMOR: Protege tus sentimientos y pon límite a exigencias o imposiciones de amigos o familiares. La renovación emocional venidera es un hecho.

PAREJAS: Velada romántica en sitio frío y/o de montaña. Te sentirás correspondid@ después de luchar tanto por hacer vida en pareja.

SOLTEROS: Necesitas fortalecer tu forma de actuar. Reconocer cuándo lo que deseas hacer tiene su momento. Cuídate de hablar en plural, o de comentarlos de otras personas que no te apoyan. Nuevos sentimientos.

FAMILIA: Te propondrás grandes metas que serán de gran provecho profesional y personal para este nuevo año.

MUJER: Algunas cosas quedaron para Enero pero aún puedes, esta semana, concretar algo. Pleitos y discusiones en los que lamentablemente no tendrás la razón y te verás obligada a pedir disculpas. Evita impulsividades.

HOMBRE: Momentos de contemplación y alegrías al recordar momentos inolvidables. Tu imaginación estará a flor de piel. Hecho curioso con la lectura de un mensaje que contestas desde el carro.

ADVERTENCIA: Evita comprometerte esta semana si no puedes cumplir, sabes que lo pendiente puede perfectamente quedar para Enero, pero si puedes cerrar, hazlo.

FRASE PARA ESTA NAVIDAD: Te recuperarás de las pérdidas sufridas este año, no malgastes tu tiempo en lo que debe quedar atrás. «Corto y libero».

PISCIS

PALABRA CLAVE: Logro

NÚMEROS DE SUERTE: 1325

COLOR DE SUERTE: Lila

GENERALIDADES: El inicio tangible de una nueva oportunidad de crecimiento en lo que buscas. Recompensas por tu duro trabajo y esfuerzo. Contacto con personas que te abrirán nuevas puertas. Una relación segura que promete placer y estabilidad. Sensación de que alguien se aleja. Necesidad de revalorar todo lo que te produce incertidumbre. La percepción de que te faltan recursos económicos o tienes privaciones que quieres superar con urgencia.

TRABAJO: Experimentarás un retraso en un asunto que te preocupa. Un hombre muy protector te transmitirá seguridad y confianza.

SALUD: Necesidad de tomar más agua.

AMOR: Éxito en el amor, tu confianza y habilidad para superar problemas te aseguran la recuperación de espacios perdidos y las reconciliaciones apelando a tu confianza.

PAREJAS: A pesar de las preocupaciones y/o las ansiedades, de lo que puedan producir tus actitudes o sus consecuencias, son posibles los destellos de luz de un nuevo amanecer. Mucha sensibilidad.

SOLTEROS: Sientes que una mano invisible te sostiene (sensación vívida). Un experto asesor te brindará un consejo profesional muy útil.

FAMILIA: Un progreso lento pero estable te servirá de base para ganarte la confianza de uno o más miembros de tu familia.

MUJER: Dejas por un momento las obsesiones por las situaciones económicas o por el sexo y encuentras un punto de vista equilibrado que te permite un nuevo enfoque en la confianza y el entendimiento. El padre, el esposo, la curación y la compasión. Un buen amigo te habla desde el respeto. Se cierra una deuda.

HOMBRE: Se disipa una idea errónea. Una mujer de piel negra, llamativa o muy bella te llamará la atención. Sentirás que ganas una batalla.

ADVERTENCIA: Mantén tu corazón limpio y tus ideas claras frente a las tentaciones. Sales con victoria aceptando lo vivido en positivo.

FRASE PARA ESTA NAVIDAD: «Recibo reconocimiento por mi trabajo y alcanzo los objetivos deseados».

